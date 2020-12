Rijen bij veel winkels in aanloop naar mogelijk strengere coronamaatregelen

Maandagochtend meldden Haagse bronnen bij de NOS dat er een harde lockdown komt. Een van de maatregelen is dat dat niet-essentiële winkels al in de nacht van maandag op dinsdag dicht moeten vanwege het grote aantal coronabesmettingen. Daardoor staan er maandagmiddag veel rijen in de verschillende winkelcentra in de regio.

Een man die bij Bruna in Rijswijk in de rij staat, vindt het goed dat de meeste winkels dicht gaan. 'De mensen volgen de regels niet op. Ik zie nog te veel mensen zonder mondkapjes en dan is dit de consequentie.' Bertie Beekman wacht in de rij bij Rituals, omdat ze nog snel wat kerstcadeautjes voor de kinderen wil kopen. 'Ik vind het goed dat alles dichtgaat, het had al eerder moeten gebeuren.'

Rijen voor de Primark in Den Haag | Foto: Omroep West

Sommige winkels hebben al laten weten dat ze langer openblijven, zoals in Wateringen en Nootdorp. En kappers die normaal gesproken op de maandagen dicht zijn, zijn nu open. Bij de herenkapper staan acht mannen te wachten: 'Ik had een afspraak maar ja er staat een rij', zegt een man die achteraan staat. Binnen is het tjokvol. En zijn alle stoelen bezet.

Het is relatief rustig in het winkelcentrum De Parade in Nootdorp, maar voor een maandagmiddag hartstikke druk. De bakkers zijn los. 'Het was echt belachelijk. In een uur a anderhalf uur was alles weg', zucht de bakkersvrouw die nog 1 donkerbruinbroodje heeft liggen.

Al het brood is weer op | Foto: Omroep West

Bij de andere bakker hadden ze hier ook geen rekening mee gehouden. 'Ik ga zo maar bijvakken, maar sta alleen dus het is wel erg ingewikkeld', zucht de vrouw achter de balie hier. In de supermarkten is nog brood zat en daar is weinig te merken van ‘hamsterwoede’.

Nog snel even shoppen (met korting) | Foto: Omroep West

Maar bij kledingzaak Lucky Mo staan mensen in de rij. De zaak adverteert met een tekstje: laatste kans on je kerstoutfit te shoppen met 50% korting. Op een kleerpop hangt nog een ander briefje: ‘we zijn vandaag open tot 24.00 uur'. Ook bij het Kruidvat en de Etos een rij voor de deur.