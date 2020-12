'Ik denk dat dit nog een jaar gaat duren,' zucht Motman, eigenaar van restaurant Tri Tunggal in Den Haag. 'Heel veel horecazaken hebben hetzelfde probleem: het duurt te lang en de regering geeft wel financiële steun, maar niet genoeg.' Hij erkent dat het een lastige tijd is om een restaurant te verkopen: 'Ik probeer positief te blijven, maar het is niet vol te houden.'

Horecamakelaar Robert van der Starre raadt ondernemers af om nu te verkopen: 'Zolang je het nog redt met overheidssteun, hou vol! Draaide je zwarte cijfers voor de coronacrisis? Blijf dan nog open als het lukt, met bezorging, afhaal, kerstpakketverkoop, het is een zaak van overleven.'

Vastgoed verkocht

René Bogaart heeft dertien restaurants en cafés in de regio. Hij verkoopt zijn vastgoed om zijn personeel te kunnen blijven betalen. 'We bezorgen eten, maar daar ga ik het niet mee redden. De reserves zijn op. Toen besloot ik om mijn vastgoedportefeuille te verkopen. Door deze actie blijven mijn horecazaken overeind.'

Bogaart kocht in het verleden een leegstaand kantoorpand boven zijn kroeg in Zoetermeer. Hij maakte er woningen van en maakte flinke winst. 'Dat was mijn spaarpot voor mijn oude dag. Ondernemers die geen spaarpot hebben, hebben het veel moeilijker, want een horecazaak is nu niks waard. Bij een krat bier krijg je een kroeg, bij een pallet friet krijg je een snackbar.'

Een zaak voor 1 euro

De Haagse restauranteigenaar Motman wedt op meerdere paarden: 'Ik ben open, maar heb de zaak ook te koop gezet. En ik heb gezocht naar een normale baan voor erbij, postbode ofzo.' Hij hoopt dat er snel een koper komt: 'Ik heb een bepaalde prijs in mijn hoofd, maar of ik het krijg? Ik denk het niet. Je kan nu een zaak kopen voor 1 euro, als je de huur maar overneemt.'

Ook Marco, eigenaar van lunchroom Noony’s in Voorburg, zette twee maanden geleden zijn zaak te koop: 'We zitten niet op de schopstoel, maar het zijn lange dagen. We worden een jaartje ouder en dan nog corona erbij. Er zijn wel gegadigden geweest, maar die bieden onder de vraagprijs. Het moet niet nog een jaar gaan duren, dan doe ik het wel voor die prijs, maar daar denk ik voorlopig maar niet aan.'

Lege doos

Volgens horecamakelaar Van der Starre koop je een lege doos als je nu een horecazaak koopt: 'Bedrijven hebben nu niet de waarde die ze zouden moeten hebben in normale economische tijden. Dus blijf zitten waar je zit, totdat je weer open mag. De verwachting is dat de consument er straks naar snakt om van de horeca gebruik te maken.'

Veel zaken houden het nu net vol met steun van de overheid. 'Door die steun blijven ook faillissementen beperkt,' zegt Van der Starre. Dit jaar zijn er tot december 272 horecabedrijven failliet verklaard, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode 238.

Minder aanbod

'Executies leveren niks op. Verkoop je toch, dan blijf je met een restschuld zitten,' waarschuwt de horecamakelaar. Hij ziet dat er relatief weinig horeca te koop staat en dat de vraag ook een stuk kleiner is dan een jaar geleden: 'We verkopen nog aan ondernemers die over de crisis heen kijken. Die zien het als een investering: een zaak voor weinig geld.'

Hoe de toekomst eruit ziet voor horecaondernemers? Van der Starre is positief: 'De horeca gaat profiteren, mensen gaan gemiste feestjes straks allemaal inhalen. Maar de verwachting is ook dat er wel wat zaken zullen afvallen.' Ook René Bogaart denkt dat 30 tot 40 procent van de ondernemers de crisis niet zal overleven. 'Maar er is een vaccin, het einde is in zicht.'

Rene Bogaart in een van zijn horecagelegenheden Pavarotti in Zoetermeer | Foto: Rene Bogaart

LEES OOK: Rijen bij veel winkels in aanloop naar mogelijk strengere coronamaatregelen