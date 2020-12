Rutte: Nederland gaat in ieder geval vijf weken op slot

Nederland zit de komende vijf weken in een lockdown. Dat heeft minister-president Mark Rutte zojuist gezegd in een toespraak. 'Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we op rekenden.' De maatregelen zijn dinsdag van kracht en gelden tot in ieder geval 19 januari.

Vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes moeten dicht. Dat omvat heel veel', zei Rutte. Onder meer musea, theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna's, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels gaan dicht. Ook niet-essentiële winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels worden gesloten gesloten. Verder gaat het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen van drie naar twee (met uitzondering van kerst).

Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs moeten de deuren sluiten en op afstand les gaan geven. Volgens het kabinet mogen zij wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. Verder gaat de kinderopvang dicht. 'Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang.' De maatregelen voor de scholen en kinderopvangcentra zijn vanaf woensdag van kracht, zodat zij zich nog kunnen voorbereiden op onderwijs op afstand.

Contactberoepen en negatief reisadvies

Uitvaartlocaties en banken blijven open en in wijkcentra mogen activiteiten voor kwetsbare mensen doorgaan. Ook contactberoepen moeten stoppen met hun werk, maar er wordt 'een knip' gemaakt tussen medische en niet-medische beroepen. Zo mogen de praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen openblijven. Kappers en nagelsalons moeten wel sluiten.

Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af. Premier Mark Rutte zei dat een negatief reisadvies nu tot half maart geldt. Eerst adviseerde het kabinet alleen tijdens de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan. Overigens geldt voor veel landen sowieso al een 'oranje' advies, waarbij geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

'Heel zure appel'

Volgens het kabinet zijn de ingrijpende maatregelen hard nodig, omdat het aantal besmettingen de afgelopen week fors is opgelopen. 'We realiseren ons als kabinet heel goed hoe heftig en ingrijpend het besluit is dat we nu nemen, zeker zo vlak voor kerst', zei Rutte. 'We hebben geen keuze. Het aantal contacten tussen mensen moet omlaag. We moeten nu door deze heel zure appel heen bijten, voor het weer beter wordt.'

Deze maatregelen vragen 'nog meer veerkracht' van iedereen, zei de premier. Aan het einde van de ongeveer twintig minuten durende toespraak wenste hij dat iedereen er 'ondanks alle beperkingen' een mooie en warme kerst van gaat maken. 'We komen hier doorheen, met elkaar en voor elkaar.'

Hoe na 19 januari?

Op 12 januari, een week voor de nu ingevoerde maatregelen aflopen, is er weer een persconferentie waarin Rutte en zorgminister Hugo de Jonge schetsen hoe de periode daarna eruit komt te zien.

De maatregelen vanaf dinsdag:

Thuis:

Ontvang maximaal twee personen per dag (exclusief kinderen t/m 1 jaar).

Van 24 t/m 26 december mogen er maximaal 3 mensen op bezoek komen.

Groepen:

Binnen en buiten een groep van maximaal twee personen of één huishouden.

Publiek toegankelijke locaties:

Onder andere musea, bioscopen, theaters, dierenparken, bibliotheken, zwembaden en pretparken dicht.

Horeca en evenementen:

Eet- en drinkgelegenheden dicht. Ook in hotels, inclusief roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden.

Winkelen en boodschappen:

Niet-essentiële winkels dicht.

Onder andere supermarkten, drogisterijen, groentewinkels en tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

Contactberoepen:

Het uitoefenen van niet-medische contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden

Sport:

Buiten met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand. Kinderen t/m 17 jaar en topsporters uitgezonderd.

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

Vervoer en reizen:

Blijf zo veel mogelijk thuis en reis alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot half maart.

