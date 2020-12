Boete nadat honden van 'dierenliefhebber' ree dood bijten: 'Ik vind dit verschrikkelijk'

Jeanette zit bij de economische politierechter omdat ze het oneens is met een boete. Ze kreeg de prent van 750 euro nadat twee van haar honden een ree doodbeten in een natuurgebied in Wassenaar. 'Ik vind het verschrikkelijk', zegt ze. 'Ik ben een dierenliefhebber'. Maar of dat genoeg is om de rechter te overtuigen de boete te verscheuren, moet nog maar blijken.

Jeanette, die vier jachthonden bezit, houdt van de natuur. Ze wandelt al veertig jaar in het gebied waar de honden toesloegen. 'Ik heb er leren lopen en fietsen', vertelt ze aan de rechter. Toen twee van haar vier honden een ree opmerkten, gingen ze er vandoor. De honden glipten door een gat in een hek. Daardoor kwamen ze op een terrein van Defensie. Daar kregen ze de ree te pakken en beten het dier dood.

De aanklager vindt dat hondenbezitters er voor moeten zorgen dat hun dieren geen schade aanrichten aan flora of fauna en dat ze de dieren altijd onder controle moeten hebben. En dat was in het geval van Jeanette niet zo, meent ze. Twee marechaussees bevestigen dat. Volgens hen was Jeanette radeloos.

Hooligan

Jeanette ziet dat anders. Ze vindt dat ze onterecht wordt weggezet en wordt een beetje boos: 'Ik word neergezet als een hooligan'. Ze legt uit dat ze juist naar dit gebied gaat om haar honden uit te laten omdat het een losloopgebied is. En dat ze ze daarom niet altijd in het zicht heeft. 'Ik heb ze niet aan een touwtje', benadrukt ze.

'Ze zullen iets geroken hebben, het zijn jachthonden', gaat Jeanette verder. 'Ik heb die hele ree nooit gezien, niet dood en niet levend.' Ze was gewoon ineens haar honden kwijt.

Goed voorbereid

Haar advocaat vindt ook dat Jeanette niks te verwijten valt. Haar cliënt koos inderdaad bewust voor een afgesloten terrein, vertelt ze. De honden waren getraind en Jeanette had een fluitje op zak. Ze was dus goed voorbereid op pad gegaan, betoogt de advocaat. 'Cliënt heeft alles gedaan om dit te voorkomen.' Ook vindt ze dat Jeanette geen rekening hoefde te houden met de slechte staat van het hek.

Voor de rechter is de belangrijkste vraag: had Jeanette de honden onder controle? Want dat moet, ook in een losloopgebied, zegt ze. En de rechter besluit dat dat niet zo is. Ze baseert zich onder meer op de verklaringen van de marechaussees. De boete van 750 euro blijft staan maar wordt omgezet in een voorwaardelijke boete met een proeftijd van twee jaar. Dat betekent dat Jeanette alleen moet betalen als ze de komende twee jaar opnieuw in de fout gaat.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

