Gemengde gevoelens in culturele sector over strenge lockdown

Culturele instellingen zijn zich er van bewust dat er extra maatregelen moeten worden genomen om het coronavirus in te dammen. Toch is er in de sector ook veel onbegrip over het dichtgooien van theaters, musea en bioscopen tot en met dinsdag 19 januari. Volgens de branche zelf, is het nog geen enkele keer gebleken dat het coronavirus heeft toegeslagen in de culturele sector.

'Wij begrijpen dat we alles op alles moeten zetten om het virus te verslaan', aldus Cees Debets van Het Nationale Theater. 'Maar hoe groot is onze bijdrage bij het terugdringen?' De vraag stellen, is hem beantwoorden: 'Met maximaal dertig bezoekers lijken wij niet heel veel bewegingen te veroorzaken. En dankzij de strenge coronaprotocollen is een theaterbezoek gewoon heel erg veilig.'

Volgens Benno Tempel van het Kunstmuseum Den Haag geldt dat ook voor de musea. Hij gaat een stapje verder: 'Het is niet te begrijpen. Het is niet loeidruk in de musea. Onze bezoekers reserveren voor een tijdslot en worden geregistreerd. Binnen ons museum is niemand ziek geworden.'

Black Friday en Sinterklaas

Tempel vindt dan ook dat de cultuursector het kind van de rekening is: 'Kijk naar de supermarkten en winkelcentra. Het is een zooitje: iedereen loopt door elkaar, er is niks goed geregeld. Om niet te spreken over de IKEA’s, de bouwmarkten en de Primarks. Het lijkt me duidelijk dat Black Friday en Sinterklaas de oorzaak zijn van het oplopende aantal besmettingen, niet de musea.'

Die vergelijking met andere sectoren keert meerdere keren terug in het belrondje met de culturele sector. Jan Zoet van het Zuiderstrandtheater: 'Ik heb met ergernis gekeken naar IKEA en Schiphol en vind het moeilijk te begrijpen. Er is geen enkel geval bekend van een uitbraak in musea en theaters. Dat zijn veilige plekken.'

Solidariteit en duidelijkheid

Toch heeft Zoet begrip voor de strenge lockdown: 'Het is tragisch en zorgelijk voor de culturele sector, maar wel verstandig en hoopvol dat het coronavirus wordt aangepakt. Er wordt nu een beroep gedaan op ieders solidariteit en het schept in ieder geval duidelijkheid.'

Want aan duidelijkheid en perspectief heeft het tot nu toe wel ontbroken volgens Géke Roelink van het Filmhuis Den Haag. 'Dicht, open, dicht, open en nu weer dicht. Het is lastig geweest met die steeds weer veranderende maatregelen. Qua bedrijfsvoering is het niet te doen, hoe dit voortdurend verandert. Ik had ook graag gewild dat het duidelijk was welke keuzes er gemaakt worden. En tot nu toe zijn de routekaarten al weer achterhaald op het moment dat ze bekend worden gemaakt.'

Donkere dagen

Met de donkere dagen voor de deur, is het sluiten van de theaters, musea en bioscopen ook niet alleen maar een financiële strop. Zoet: 'Als het donker is, heb je lichtpuntjes nodig. Cultuur biedt dat. Dat wordt iedereen nu ontnomen.' Hij hoopt dan ook dat het livestreamen van voorstellingen wel mogelijk blijft. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstvoorstellingen van De Dutch Don't Dance Division: 'Ze hebben hemel en aarde bewogen om deze editie door te laten gaan. Het zou tragisch zijn als het op het allerlaatste moment toch niet door zou gaan.'

Tempel herkent zich in het beeld dat mensen toch op zoek gaan naar een plek om zich te vermaken en doet daarom toch nog een beroep op het kabinet om een uitzondering te maken voor de culturele sector: 'Mensen zullen op zoek gaan naar ontspanning tijdens de feestdagen. Waarom zou je dat dan niet doen in een gecontroleerde omgeving? Geen andere branche die zo veilig is. Er moet ook gedacht worden aan de geestelijke gezondheid. Haal de druk van de ketel en stel niet alleen de natuur, maar ook culturele instellingen open voor het publiek.'

Dankbaar publiek

Daarbij onderstreept hij hoe blij en dankbaar het publiek is dat zijn museum weer open was. En hij is niet de enige, want ook Het Nationale Theater heeft ongelooflijk veel positieve reacties gehad de afgelopen periode. Debets: 'Wij hebben nog nooit zoveel individuele bedankjes gehad dat mensen iets mogen meemaken. Dat die functie verloren gaat, vind ik heel erg. Ook voor de makers.'

Want ook die gaan weer een onzekere tijd tegemoet. 'Wij kunnen nog niet alle consequenties overzien, maar wij werken op de lange termijn en dat is onmogelijk zo. Er ontstaat een stuwmeer van voorstellingen die nog gespeeld moeten worden en de risico’s worden steeds groter.' Om moedeloos van te worden? 'Een moedeloze directeur is geen optie. Maar ja, ik vind het het héél, héél erg.'

