Corona-expert: 'Harde lockdown ongewenst, maar noodzakelijk'

'Ik ben blij dat er nu een totaalpakket aan maatregelen ligt', reageert Wim Schellekens op de lockdown die maandagavond door premier Mark Rutte is aangekondigd. De oud-inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg pleit met het Red Team al maanden voor strengere en dan ook kortdurende maatregelen. 'En nu moeten we er ook voor zorgen dat we deze lockdown niet onder druk van de maatschappij te vroeg verlichten.'

Het Red Team geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies tijdens de coronacrisis. Volgens Schellekens zijn de aangekondigde maatregelen noodzakelijk. 'We moeten weer onder de 1250 besmettingen per dag komen. Dit is de norm die wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert. Dan is deze lockdown ongewenst, maar wel noodzakelijk.'

Schellekens legt uit waarom het maximum van 1250 besmettingen per dag zo belangrijk is. 'Blijft het aantal besmettingen daaronder, dan zijn we weer in staat het virus ingedamd te houden', legt de Leiderdorper uit. 'We kunnen dan weer redelijk normaal leven, waarbij we alleen afstand hoeven te houden en ons aan de hygiëneregels moeten houden, maar de economie kan dan grotendeels weer draaien.'

Kort en krachtig

Het aantal nieuwe besmettingen zit nu op bijna 10.000 per dag en is toenemend. Schellekens verwacht dat het vier tot zes weken gaat duren voor we onder die 1250 besmettingen per dag zitten. 'We weten dat krachtige lockdownmaatregelen het mogelijk maken elke tien tot veertien dagen het aantal nieuwe besmettingen te halveren. We hebben drie halveringen nodig om op 1250 uit te komen, dus dat is dan vier tot zes weken.'

Het Red Team-lid hoopt dat het aangekondigde pakket maatregelen voldoende is. 'Wij hebben altijd gezegd dat je het kort en krachtig moet doen. Tijdens de eerste lockdown gingen scholen 2,5 maand dicht. Dan is het nu een stuk korter en krachtiger. Wij zijn blij dat het kabinet voor een totaalpakket aan maatregelen heeft gekozen om de crisis nu aan te pakken. De huidige 'kwakkel-lockdown-maatregelen zouden nog maanden duren en dan heeft de burger geen enkel perspectief'.

Quarantaine minder vrijblijvend

Schellekens roept de overheid wel op om de periode van de lockdown te benutten om het testbeleid en het bron- en contactonderzoek, inclusief quarantainebeleid volledig op orde te krijgen. 'Dat is essentieel om het virus in te blijven dammen. Het testbeleid en het bron- en contactonderzoek zijn cruciaal en we moeten alles inzetten om dit goed te doen. En er moet nagedacht worden hoe we de quarantaine minder vrijblijvend kunnen maken. Want nog veel te veel mensen houden zich hier gewoon niet aan.'

We moeten deze lockdown ook echt volhouden, zo vervolgt Schellekens. 'De grootste valkuil voor het kabinet is dat het onder druk van de maatschappij de maatregelen weer te vroeg gaat versoepelen als het goed gaat. Het liefst komen we wat ruimer onder de 1250 besmettingen zodat er wat ademruimte is. Te vroeg versoepelen zou de kans ernstig vergroten dat we snel weer op het huidige besmettingsniveau zitten.'

Nieuwe routekaart

En dit moet ook gevolgd worden door een nieuwe routekaart. 'Op die routekaart staan grenswaarden, waarna nieuwe maatregelen volgen', vervolgt Schellekens. 'En dat mag niet meer vrijblijvend zijn zoals in de zomer. Zodra de grens van 1250 besmettingen gepasseerd worden, moeten deze in werking treden. En dit kunnen regionale maatregelen zijn en die hoeven niet gelijk heel zwaar te zijn, maar op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de golven gedempt worden en niet meer zo hoog worden als nu. Want het moet nu toch wel duidelijk zijn dat we een nieuwe lockdown niet meer willen. Op deze wijze hebben we weer perspectief tot iedereen is gevaccineerd.'

