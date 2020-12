Wat als je hond iemand aanvalt? En vijf andere vragen

De 18-jarige Julia werd vrijdagavond aangevallen door een hond en liep daarbij ernstige verwondingen op. Op de Nunspeetlaan in Den Haag zag ze dat een pitbullachtige hond een kleine pup aanviel. Ze wist de beesten uit elkaar te halen, maar werd daarna zelf aangevallen door de pitbull. Julia lag zwaargewond op straat, maar het baasje vluchtte weg, samen met de agressieve hond. Omstanders hebben haar vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Zondagavond is het vrouwelijke baasje van de pitbull opgepakt in een woning aan de Velddreef in Zoetermeer. Omdat de hond hierbij een agent aanviel, heeft de politie de hond doodgeschoten.

Waarvan wordt het baasje verdacht?

In dit geval wordt de vrouw verdacht van zware mishandeling, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Hierin is niet opgenomen dat ze is weggelopen na het incident. 'Dat is niet waar ze nu van verdacht wordt.' Het is per situatie verschillend of het baasje wordt vervolgd en waar hij of zij van wordt verdacht. Wel is de eigenaar volgens de politie altijd verantwoordelijk. 'Of het nu met opzet of per ongeluk is gebeurd, als eigenaar blijf je verantwoordelijk voor je dier.'

Wat is nu de procedure?

De vrouw in deze kwestie zit vast, welke straf ze kan verwachten is nog onduidelijk. 'Dat is per situatie verschillend', zegt de woordvoerder van het OM. Volgens de Hondenbescherming is dit soort zaken vaak lastig voor justitie. 'Het verweer is vaak: mijn hond was voorheen nooit gevaarlijk. Justitie moet dan kunnen aantonen dat dat wel zo was', zegt woordvoerder Just de Wit van de Hondenbescherming.

Als de hond niet was doodgeschoten: wat zou er dan met het dier zijn gebeurd?

Dat moet - per geval - nader onderzoek uitwijzen, meldt de Hondenbescherming. De Wit: 'Meestal wordt bij een bijtincident de hond in beslaggenomen en naar een geheime locatie gebracht voor een risico-assessment. Daarbij wordt gekeken: Wat is de aard van het incident? Wat zijn de leefomstandigheden van de hond? En wat is de opstelling van de houder? Uit het assessment komt een advies of het dier bijvoorbeeld gemuilkorfd of aangelijnd moet worden en soms of er euthanasie gepleegd moet worden.'

Of de hond terug kan naar de eigenaar is afhankelijk van de situatie. 'Het is van belang of de eigenaar daartoe in staat is. Eventueel zijn er aanvullende maatregelen nodig, zoals muilkorven.'

Hoe komt een hond zover dat hij iemand of een dier aanvalt?

Bij een pitbullachtige hond is het vaak een samenspel van genetische achtergrond en de eigenaar, zegt De Wit. 'Pitbullachtigen zijn van oudsher gefokt voor vecht- en waakdoeleinden. Ze zijn atletisch gebouwd, het zijn sterke honden. Het lastige bij dit soort honden is dat er voorafgaand aan zo'n incident geen duidelijke signalen zijn. Bij normale honden zie je een vorm van agressie: de haren gaan omhoog en ze gaan grommen. Dan weet je: nu wordt het eng. Pitbulls zijn zo gefokt dat ze geen signalen vooraf geven.' Daarnaast speelt de rol van het baasje een belangrijke rol, zegt De Wit. 'Daarom pleiten we als Hondenvereniging voor een pre-aanschafcursus. Je mag ook geen autorijden zonder rijbewijs. Mensen beginnen vaak ondoordacht aan een hond, om mismatches te voorkomen willen we dat zo'n cursus voor alle hondeneigenaren verplicht wordt. Je ziet vooral dat de urgentie groot is voor pitbullachtige honden.'

Wat moet je doen als jouw hond een mens of ander dier aanvalt?

Dat is afhankelijk van het type hond, zegt De Wit. 'Je ziet vaak dat een hond blijft vasthouden. Iets van een breakstick (een stok waarmee je de bek van een vechtende hond open kunt wrikken, red.) zou uitkomst kunnen bieden. Of een hond afleiden. Maar een hond laat vaak met geen mogelijkheid los. Hij moet uit die modus raken, je hoopt dat hij schrikt. Het blijft lastig.'

Hoe vaak komen dit soort bijtincidenten voor?

Bijtincidenten worden vaak niet als zodanig geregistreerd. Politie en Openbaar Ministerie hebben er geen cijfers over. De laatste schatting van bijtincidenten in Nederland komt uit onderzoek van Cornelissen & Hopster uit 2008, toen bleek dat er jaarlijks 150.000 mensen gebeten door honden, waarvan een vijfde een ernstige verwonding oploopt.

LEES OOK: Door hond aangevallen Julia: 'Dit ligt aan de opvoeding van de hond, niet aan de hond zelf'