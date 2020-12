Niet-essentiële winkels dicht: 'Denk bij bestellen online ook aan de lokale ondernemer'

'Het is heel zuur dat juist in de weken voor kerst alle winkels dichtmoeten', reageert Shirley Schelkers van het MKB Westland op de gedwongen sluiting van alle niet-essentiële winkels. 'Het is jammer dat er niet in oktober al is ingegrepen, zodat het december allemaal wat soepeler had gekund. December is de maand waarin het geld voor het jaar wordt verdiend. Zeker na een jaar als dit hebben we dat hard nodig.'

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond aan dat Nederland op slot gaat voor een nieuwe lockdown. 'Voor ondernemers is het een groot drama', vertelt Schelkers. 'Juist in deze maand. Je zag dan ook veel winkeliers die maandag extra vroeg opengingen of juist langer doorgingen om toch nog zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen. Zelfs de kapsalons die normaal op maandag gesloten zijn, zijn toch aan de slag gegaan.'

Volgens Schelkers is het belangrijk dat de overheid met een goed steunpakket komt voor de getroffen winkeliers. 'Alleen op die manier kunnen alle bedrijven deze periode overleven. Hoe groot de schade precies is, dat kan ik niet aangeven. Ik kan niet bij iedereen in de boekhouding kijken. Maar als ik andere ondernemers spreek, dan zijn er genoeg waarbij de nood nu hoog is.'

Kern van ondernemen

Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag, verwacht dat ondernemers wel klaar zijn voor deze lockdown. 'Het is een scenario dat we allemaal wel hadden verwacht', legt ze uit. 'En de kern van ondernemen, is ook vooruitzien. Niet kijken naar wat niet mogelijk is, maar je richten op de dingen die wel mogelijk zijn. Ik verwacht dan ook dat veel ondernemers creatief zullen zijn in manieren om hun omzet te kunnen maken.'

Schofaerts denkt hierbij onder meer aan de verkoop online. 'Ondernemers zijn dit niet altijd gewend, maar dit soort initiatieven zijn zo opgestart. Kijk naar de horeca. Zij zijn al enige tijd dicht en hebben bijna allemaal een bezorgsysteem opgestart. Dat kunnen andere ondernemers ook doen. Hierbij hoeven ze ook niet altijd ingewikkelde webshops te hebben. Ik sprak een boekhandel die aangaf dat mensen ook gewoon naar de winkel kunnen bellen en dan zorgen zij voor de bezorging. Het zou daarom goed zijn als mensen die in de komende periode dingen bestellen die niet altijd bij de grote ketens doen, maar ook kijken naar de mogelijkheden bij de lokale winkelier.'

Solidariteitsgevoel

Hoewel het voor bedrijven een moeilijke periode wordt, heeft Schofaerts wel begrip voor de lockdown. 'Het is een lastig besluit, maar het is blijkbaar nodig omdat mensen hun gedrag niet aanpassen. We zien zelf ook dat het solidariteitsgevoel van het voorjaar weg was. In de zomer is de geest uit de fles gegaan en is het voor mensen moeilijk om zich aan de regels te houden. Het was maandag ook weer druk in de winkelstraten. Veel mensen hebben blijkbaar het gevoel dat de regels niet voor hen gelden en het is gevolg is dat we nu met een harde lockdown zitten. Dus mensen echt solidair willen zijn met de ondernemers, hou je dan aan de regels zodat de situatie snel weer normaal is.'

