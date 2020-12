Scholen vijf weken dicht: 'Ingrijpend, maar het zat er wel aan te komen'

Het was dan ook een hectische maandag op de Zoetermeerse school. 'De tijd is heel kort om alles te regelen', blikt Hereijgers terug. 'Op het moment dat de eerste berichten van de lockdown naar buiten komen is nog niets zeker. Maar toch zijn we gelijk begonnen om alles te regelen. Want het betekent dat kinderen morgen alles al mee moeten nemen vanuit de klas wat ze de komende weken nodig hebben. Veel lessen geven we al online, maar voor groep 3 is het schrijven erg belangrijk. Zij moeten al hun werkboekjes morgen dus meenemen en ook voor de kleuters willen we wel wat klaar hebben liggen.'

De school had door de eerste lockdown al veel plannen klaarliggen. 'Het scheelt dat we een raamwerk hebben liggen', vertelt de directeur. 'Toch zijn er altijd dingen die anders moeten of vorige keer beter konden. Dus het is een drukke dag geweest.'

Foute kersttruiendag

De lockdown zorgt voor een vreemd einde van het jaar voor de kinderen. 'We zouden deze week nog het kerstdiner hebben. Dat kan nu helaas niet doorgaan', vertelt Hereijgers. De school heeft voor dinsdag wel een alternatief geregeld. 'We hadden voor vrijdag een pyjama- en foute kersttruiendag gepland. We hebben alle ouders een berichtje gestuurd dat we dit nu naar dinsdag hebben verplaatst. Dus ze mogen dan zo naar school komen. Op die manier hopen we het jaar toch gezellig af te sluiten.'

Hereijgers vindt het jammer dat het jaar zo eindigt, maar volgens haar is er onder de docenten wel begrip voor de lockdown. 'Als dit in het belang van de gezondheid is, dan moeten we hier in mee gaan. We hebben op school binnen het team best wel wat coronabesmettingen gehad, en dat was af en toe best spannend. Maar eigenlijk is iedereen vandaag alleen maar bezig om alles zo goed mogelijk voor de kinderen te regelen.'

Nog beter dan vorige keer

Ook in het middelbaar onderwijs is de maandag gebruikt om voorbereidingen te treffen voor de nieuwe lockdown, zo vertelt Rob de Kleijn van het Fioretti College in Hillegom. 'We hebben in maart natuurlijk al online onderwijs gegeven, maar dit willen we nu nog beter doen dan de vorige keer. We gaan dus wel wat aanpassingen doorvoeren in vergelijking met het voorjaar. Zo komt er een aangepast rooster met lessen van dertig minuten, zodat de leerlingen 's middags meer tijd hebben om alles te verwerken.'

De nieuwe maatregelen komen voor De Kleijn niet als een verrassing. 'Het is ingrijpend, maar het zat er wel aan te komen. Je zou kunnen zeggen dat we misschien een paar dagen te lang zijn doorgegaan. Als je ziet hoeveel lesuitval er is geweest en hoe leeg de klassen soms waren omdat grote aantallen leerlingen thuiszaten omdat ze ziek waren of in quarantaine moesten, dan is de sluiting niet onverwacht.'

Schoolexamens

De docenten van de school maken zich volgens De Kleijn vooral druk om hun eindexamenleerlingen. 'We zouden op 6 januari beginnen met het tweede deel van de schoolexamens, maar die moeten we nu natuurlijk een paar weken uitstellen. Dat maakt collega's wel nerveus, want ze vragen zich nu af of ze het hele programma wel op tijd af kunnen ronden. Want uiteindelijk draait het daar voor hen om, om al hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.'

