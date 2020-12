Meerdere aanhoudingen bij lawaaiige demonstratie tijdens toespraak Mark Rutte

De demonstratie is volgens de politie ontbonden. Dat betekent dat de demonstratie niet is toegestaan. De politie is bezig om de demonstranten weg te sturen. Twee personen zijn aangehouden, waarvan een voor belediging.

'Er kwamen een paar opdagen. Een stuk of 20 a 25. Het was donker en coronatijd, het was onaangekondigd dus ik heb de demonstratie ook meteen beëindigd', zegt burgemeester van Den Haag Jan van Zanen tegen Omroep West.

'Geen onschuldige griep'

Het gefluit van de actievoerders was te horen in het Torentje waar Rutte zijn toespraak hield, en ook op de televisie. De premier verwees er in zijn rede naar. 'Het is geen onschuldige griep, zoals sommigen hierbuiten denken.'

