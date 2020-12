Patricia's gebak werd landelijk nieuws toen ze 'moorkop' veranderde in 'roomkop'

'Het was een bewogen jaar', zegt Patricia Booister van bakkerij My Cakes in Monster. En dat ligt niet alleen aan de coronacrisis. Begin dit jaar kreeg de veganistische bakkerij bedreigingen omdat ze de naam van de moorkop veranderden in 'roomkop'. Patricia moest haar telefoonnummer veranderen, er kwam cameratoezicht bij de winkel en een bewaker voor de deur. Een jaar om niet snel te vergeten.

Hoe zat het ook alweer? Bakkerij My Cakes in Monster was begin dit jaar in het nieuws nadat ze de naam van hun moorkop veranderden in roomkop. 'Het is een synoniem voor neger geworden, en dat is niet iets waarmee wij geassocieerd willen worden', zei bakker Jurgen Verwoerd destijds. De eigenaren van de veganistische bakkerij kregen meerdere dreigementen. Het ging zelfs zo ver dat ze de winkel een middag dicht deden nadat een van de klanten een moorkop eiste en geen genoegen nam met de uitleg over de nieuwe naam. Daarna kwam er cameratoezicht en een beveiliger bij de deur.

Het jaar is bijna voorbij. Hoe denkt eigenaresse Patricia terug aan het roerige begin van 2020?

Hoe was die periode voor je?

Ik werd 's nachts bedreigd, ze zeiden dat ze mijn winkeltje in de fik gingen steken. Uiteindelijk heb ik mijn telefoonnummer moeten wijzigen. Dat is niet heel handig voor een bedrijf, je krijgt veel verwarring met de eigen administratie.

Half Nederland zei: het was geen bedreiging. Maar er kwam een man filmen en provoceren, het voelde wel als een bedreiging. Ik sta alleen met een jong meisje in de winkel, ik voelde me totaal niet op mijn gemak. Al met al was het een bewogen jaar.

Hoe kijk je er nu op terug?

Alle aandacht was best lastig. Tot een maand geleden waren er nog steeds mensen die bewust kwamen voor die moorkop. Die vroegen er echt naar, ze wilden écht een moorkop.

Kijk, mensen beledigen kan maar een keer, maar een traditie is zo om te buigen. Het boeit me ook niet dat heel Nederland bang is voor tradities. Ik sta er nog steeds 100 procent achter. Ik luister naar mijn klanten, wat zij vinden van de bedrijfsvoering. Dat vind ik het belangrijkst.

Ik las het hele verhaal nu zelfs terug in het geschiedenisboek van mijn dochter dit jaar. Want het is een hele verandering geweest. De hele bakkerijwereld stond op z'n kop, je gaat de moorkop toch niet anders noemen! En dan had je nog de andere tradities zoals het vuurwerkverbod en Zwarte Piet. De moorkop was een soort druppel, het gaf veel kwaadheid. Men keek niet verder dan hun neus lang is.

Je kreeg ook veel steun...

Veel mensen, voornamelijk veganisten, kwamen naar de winkel en brachten steun. Ze staken een hart onder de riem. Het gedoe heeft ook wel klanten opgeleverd. We zijn bij meer klanten bekend geworden. En ik krijg nog steeds begrip van klanten.

Hoe heet het gebakje nu eigenlijk?

Hij heet nu My Cakes soes. We mochten het namelijk toch niet roomkop noemen, omdat room verwijst naar een dierlijk product en dat zit niet in het veganistische gebakje. Daar moet je dan dus wel voorzichtig mee zijn.

Wat was het verder voor jaar voor jullie, met corona?

Het wordt er niet makkelijker op. We bieden nu producten online aan, maar het is lastig. Je moet echt wel knokken.

Hoe zie je 2021 tegemoet?

Bedrijfsmatig zie ik het zwaar in. Ik weet niet of ik kan blijven bestaan, dat zal moeten blijken volgend jaar. We gaan nu rustige maanden in, dat geldt voor heel veel bedrijven. Ik was gisteren even bij wat collega's, je merkt dat zij heel angstig zijn, dat dit voor hun de nekslag zal zijn.