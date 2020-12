Supermarkt krijgt waarschuwing voor camera met gezichtsherkenning

De Jumbo in winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn | Foto: John van der Tol

De Jumbo-supermarkt in Alphen aan den Rijn heeft een waarschuwing gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid. Bij de ingang van de winkel hing een camera die gekoppeld was aan een systeem voor gezichtsherkenning. Volgens de privacywaakhond mag dat niet zomaar.

Bij elke bezoeker keek het systeem of het gezicht voorkwam in een databank van mensen met een winkelverbod. Het moest winkeldiefstal tegengaan. Dat is volgens directeur Edwin ten Brink nodig omdat veel mensen met een winkelverbod opnieuw naar de winkel komen. 'Dit zorgt voor onveilige situaties voor ons personeel en bezoekers', laat hij in een verklaring weten.

De camera met gezichtsherkenning moest ervoor zorgen dat mensen met een verbod beter uit de winkel geweerd konden worden. Maar de privacywaakhond, die vorig jaar in december een onderzoek begon, heeft bezwaar. Mensen moeten daar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) expliciet toestemming voor hebben gegeven. 'Het simpelweg binnenstappen van de supermarkt, onder het mom van 'wie zwijgt stemt toe', telt niet als toestemming', verklaart vicevoorzitter Monique Verdier van de toezichthouder.

Lat ligt hoog

Gezichtsherkenning mag wanneer het noodzakelijk is voor de beveiliging van een belangrijke plek van 'zwaarwegend algemeen belang'. Een supermarkt valt daar volgens de waakhond niet onder. 'Bij de wet staat als enige voorbeeld de beveiliging van een kerncentrale. Die lat ligt dus hoog. Het voorkomen van winkeldiefstal is iets heel anders dan het voorkomen van een kernramp.'

Ondernemer Ten Brink is het daar niet mee eens. 'De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ons geïnformeerd dat het systeem waarschijnlijk niet in lijn is met de privacyregelgeving. Wij kunnen ons niet verenigen met de argumenten van de AP en menen dat het systeem wel privacyproof is', aldus Ten Brink in de verklaring.

Niet bewaard

Het argument dat er geen zwaarwegend belang is voor de gezichtsverificatie, vindt Ten Brink te kort door de bocht. 'Supermarkten zijn cruciale locaties van en in de samenleving, waar iedereen samenkomt en waar veiligheid een bijzondere urgentie moet hebben. Het belang van een veilige winkel geldt als een zwaarwegend belang.'

De ondernemer benadrukt dat het systeem geen persoonsgegevens van reguliere bezoekers opslaat. Desondanks legt het filiaal zich bij het oordeel neer en wordt het systeem voorlopig uitgeschakeld.