Artiesten in lege theaterzalen, fotografe Anouk legt ze vast: 'Dit is geschiedenis'

LEIDEN -

De stilte in de Leidse Schouwburg is indrukwekkend. Cabaretier Freek de Jonge staat in de spotlight op het podium en kijkt de zaal in alsof alle stoelen gevuld zijn. Maar in de zaal is slechts één persoon te zien: fotografe Anouk van Nunen. 'Wat we nu meemaken is geschiedenis, al die lege zalen, al die gecancelde artiesten. Ik wil dit vastleggen in een fotoserie: 'Cancelled by Anouk' heet het.