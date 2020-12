Advocaat van Hagenaar (32) die moeder doodstak wil nieuw onderzoek

Onderzoek in de woning waar de dode vrouw is gevonden | Foto: Regio15

De advocaat van de 32-jarige Joshua de K. die begin augustus 2019 zijn moeder doodstak in een woning in het Haagse Laakkwartier, wil dat er een nieuw onderzoek komt naar de geestesgesteldheid van de verdachte. Twee deskundigen hebben de rechtbank geadviseerd om de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen. Volgens De K.’s advocaat is dat onderzoek niet goed verlopen.

De verdachte kreeg op 4 augustus vorig jaar ruzie met zijn 62-jarige moeder over het roken van wiet in de woning aan de Van Diesenstraat. Volgens De K. kwam ze met een mes op hem af. Uit zelfverdediging zou hij haar toen gestoken hebben. Hij zegt vroeger door zijn moeder te zijn mishandeld.

De psycholoog en psychiater die Joshua de K. onderzochten, menen dat de man tbs met dwangverpleging moet krijgen. 'Het onderzoek is onzorgvuldig verlopen', zei advocaat Ronny Jethoe dinsdag bij de rechtbank over het advies. Het rapport van de deskundigen zou onvoldoende aandacht hebben besteed aan de stemmen die de man in zijn hoofd hoorde. Een fragment over het recidivegevaar was niet opgenomen in het rapport.

'Geen indicatie dat er iets fout is gegaan'

De advocaat is het ook oneens met het advies van de deskundigen. 'Er is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor tbs met dwangverpleging', zei Jethoe dinsdag tijdens de tussentijdse zitting. Hij wil dat anderen de verdachte nu onderzoeken, in een contra-expertise.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee deskundigen echter goed werk afgeleverd. 'Er is geen enkele indicatie dat hier ook maar iets fout is gegaan', zei de officier van justitie over het deskundigenrapport. De rechtbank vond dinsdag ook dat een contra-expertise niet nodig is. Het kan echter nog zo zijn dat de rechter in een later stadium alsnog een extra onderzoek laat uitvoeren. De inhoudelijke behandeling van de zaak is pas in april volgend jaar.

