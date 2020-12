Rekening van 86-jarige man geplunderd na bankhelpdeskfraude

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer wordt op maandag 12 oktober gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van de ING Bank. De mededeling is dat er net 2200 euro is overgemaakt naar Zuid-Afrika en de persoon aan de telefoon wil weten of de 86-jarige man dat zelf heeft gedaan. Hij bekijkt zijn rekening, maar er blijkt helemaal geen geld afgeschreven te zijn.

De zogenaamde bankmedewerker vertelt dat de rekening uit voorzorg wel geblokkeerd moet worden. Hij vraagt daarom om de pincode en zegt dat er straks iemand langskomt om de pinpas van de man op te halen. Dat gebeurt inderdaad: twee minuten later staat er al iemand voor de deur. Het lijkt dat die man de pas doorknipt en hij verzekert meneer dat alles in orde komt.

Aankopen bij Primera

Maar het komt niet in orde, want als het slachtoffer even later zijn broer over het telefoongesprek vertelt, heeft die meteen door dat hij is opgelicht. Bij navraag bij de ING Bank blijkt dat er al 13.000 euro is verdwenen. Een groot deel van dat geld is opgenomen bij een geldautomaat.

Die maandagmiddag 12 oktober is er ook drie keer 1000 euro afgerekend bij Primera aan de Dasstraat in Delft. Op beelden uit de winkel is een jonge man te zien die de transacties doet. Hij koopt cadeaukaarten van de Bijenkorf, waarop saldo gezet kan worden dat vervolgens weer als gebruikt kan worden om te betalen in de winkels en online.

De verdachte | Beeld: Politie

Weet u wie het is?

