Taakstraf voor oud-voetballer Henk Vos voor mishandeling tijdens Westlandse Cross

Oud-profvoetballer Henk Vos (52) is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een mishandeling tijdens de Westlandse Cross in Honselersdijk, in 2016. Het Openbaar Ministerie (OM) had een half jaar cel geëist. Na de mishandeling werd Vos zelf ook flink toegetakeld door beveiligers van het festival, maar het beveiligingsbedrijf is daarvoor vrijgesproken.

Vos zou in 2016 een beveiliger van het festival in Westland een gebroken neus hebben getrapt op het festivalterrein. Bij de uitgang werd de oud-voetballer vervolgens aangehouden en zelf fors mishandeld door beveiligers, die hem verantwoordelijk hielden voor de mishandeling van hun collega. Vos zou daarbij gestompt en geschopt zijn terwijl hij op de grond lag.

De officier van justitie eiste drie weken geleden een celstraf van zes maanden en noemde het gedrag van de oud-Feyenoorder 'schandalig'. Ook stelde de officier van justitie het beveiligingsbedrijf verantwoordelijk voor de mishandeling van Vos die zou hebben plaatsgevonden onder toeziend oog van een leidinggevende. Daarom werd een werkstraf van 240 uur tegen de leidinggevende van het bedrijf geëist.

'Zware mishandeling'

Ook de rechtbank spreekt van een 'zware mishandeling', maar de oud-voetballer werd niet veroordeeld tot een celstraf. In plaats daarvan kreeg hij 150 uur taakstraf opgelegd.

Dat komt volgens de rechtbank omdat het voorval in 2016 plaatsvond en nu pas is behandeld door de rechtbank. Ook werd meegewogen dat Vos zelf is mishandeld en daarbij letsel heeft opgelopen. Andere redenen zijn dat het contract van Vos vanwege het incident niet is verlengd en dat ten onrechte in de media is genoemd dat zijn zoon op het festival aanwezig was.

Niet aansprakelijk

Wie de beveiligers waren die Vos hebben toegetakeld na het incident, is nooit duidelijk geworden. Daarom werden de leidinggevende en het beveiligingsbedrijf aansprakelijk gesteld. Maar die werden dinsdag dus vrijgesproken.

'Er is niet gebleken dat beveiligers van het bedrijf vaker onrechtmatig geweld hebben toegepast tijdens hun werk of dat zij vanuit het bedrijf of de projectleider instructies hadden gekregen om dit te doen', geeft de rechtbank als verklaring. Daarom zijn zowel het bedrijf als de projectleider niet aansprakelijk voor het geweld dat door de beveiligers is gebruikt.

