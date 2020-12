Halflege winkelstraten door nieuwe lockdown: 'Noem je het nog feestdagen?'

Vijf weken lang blijft het land op slot, zo meldde minister-president Mark Rutte maandagavond in zijn televisietoespraak. Die harde lockdown roept in Boskoop enerzijds teleurstelling op, maar er is ook begrip voor de aangescherpte regels. 'We hebben het aan onszelf te danken', vindt Anita Mol, eigenaresse van schoonheidssalon en lederwarenwinkel Studio Feel Good. 'Aan de mensen die zich niet aan de regels houden.'

Haar winkel is op maandag doorgaans dicht, maar gelet op de uitgelekte maatregelen van kabinet besloot ze toch tot 18.00 uur de deuren te openen. Zo houdt ze toch nog een zakcentje over. 'Dit is de drukste tijd van het jaar, dus het is onwijs balen', zegt ze. 'We stonden helemaal volgepland, zowel bij de salon als bij de nageltafel. Normaal staan we ook op kerstmarkten, maar dat ging natuurlijk al niet door. Dat dit er nog bijkomt, is wel een beetje hard.'

'Wat moet ik met mijn tokootje?'

Iets verderop in het dorp is dat gevoel niet veel anders bij Sander Jongejan van boekhandel Bruna, die ook als voorzitter van de Boskoopse winkeliersvereniging fungeert. 'Ik denk dat heel veel winkeliers begrip hebben voor het feit dat er iets moet gebeuren', reageert hij. 'Horeca was al eerder de klos, nu wij. Heel treurig.'

Naar eigen zeggen heeft Jongejan zelf net de drukste dag in twaalf jaar ondernemerschap achter de rug, maar hij kan er niet van genieten. Het maakt niet goed wat er de komende vijf weken te wachten staat. 'Ondernemers zijn heel emotioneel en vragen: wat moet ik met mijn tokootje in de belangrijkste week van het jaar? Dat begrijp ik, want de winkels liggen vol, alleen er mag niks uit.'

Vooraan om vaccin te krijgen

Op straat wordt grotendeels begripvol gereageerd. 'Heel goed', noemt de 80-jarige Peter Timmermans het dat Nederland in lockdown is gegaan. 'Dat hadden ze al eerder moeten doen, dan hadden we nu niet in een diepe ellende gezeten.' Zijn bril is beslagen, omdat hij ook buiten consequent een mondkapje draagt. 'Ik zal zeker vooraan staan om een vaccin te krijgen. Dat mag wel, hoop ik.'

Als we willen dat corona over gaat, dan moeten we dit gewoon doen. Zo simpel is het wel - Sophie Nugteren (14)

Lois Houdijk (32) leeft mee met winkeliers die hard worden geraakt. 'Ik vind het echt wel heel pittig', zegt de moeder van drie kinderen. Ze probeert lokale ondernemers te steunen door bijvoorbeeld gebruik te maken van afhaalmenu's. 'Meer kun je eigenlijk niet doen. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je alles online gaat bestellen bij grotere concerns. Zo wordt de lokale ondernemer alleen maar harder getroffen.'

Om de feesttafel zitten

'Ik begrijp het wel, maar het is niet leuk', reageert Sophie Nugteren (14) op de nieuwe lockdown. 'Als we willen dat corona over gaat, dan moeten we dit gewoon doen. Zo simpel is het wel.' Wat voor feestdagen het volgens haar worden? 'Anders dan vorig jaar. De manier waarop we het vroeger altijd deden, ga ik heel erg missen. Maar laten we hopen dat we het na dit coronagebeuren gewoon overnieuw kunnen doen en met z'n allen weer om de feesttafel zitten.'

Lachend als een spreekwoordelijke boer(in) met kiespijn, kaatst Lois Houdijk dezelfde vraag terug. 'Feestdagen? Noem je het nog feestdagen? Ik persoonlijk niet echt meer. We gaan het gewoon thuis gezellig proberen te maken. Klein, met het gezin en wat naaste familie zoals opa's en oma's. Anders dan anders.'

Buffer waarschijnlijk nodig

Sander Jongejan van de Bruna in Boskoop heeft besloten zijn servicepunt van PostNL open te houden. Voor de nabije toekomst vreest hij nog niet. 'We hebben een goed jaar gedraaid, dus er is echt wel rek. Ik ben blij dat ik een buffer heb, die hebben we nu waarschijnlijk nodig.'

Soortgelijke woorden spreekt Anita Mol van Studio Feel Good. 'Deze zaak bestaat al 25 jaar, dus we hebben wel wat vet op de botten. Maar de vaste lasten wil je natuurlijk niet van je spaargeld betalen. Ik hoop dat het steunpakket iets kan betekenen voor ons. En als we open mogen, gaan we gewoon weer knallen.'

