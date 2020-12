Aftellen Brexit is begonnen: 'Engelsen zijn massaal plantjes aan het inslaan'

De Brexit komt steeds dichterbij. Op 31 december eindigt de overgangsperiode van de Britten, met of zonder deal met de Europese Unie. En dus zijn het opnieuw spannende weken en dagen, vooral voor ondernemers in de regio die veel exporteren naar Engeland. Potplantkweker Aad Scheffers uit Poeldijk: 'Het vervelende is vooral dat we nog steeds niet écht weten waar we aan toe zijn.'

De overgangsperiode waarin Britten en bedrijven zich konden voorbereiden, loopt per 31 december op zijn einde. Vanaf 1 januari stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU, maar voor die tijd moeten de EU en de Britten het nog wel over een aantal zaken eens worden. Dat gaat dan met name over de in- en uitvoer van goederen waarbij procedures gevolgd moeten worden, er douaneformaliteiten zijn en misschien heffingen komen.

'Eigenlijk is er niets veranderd ten opzichte van vorig jaar,' zegt kweker Aad Scheffers uit Poeldijk, hij exporteert zo'n 30 tot 40 procent van zijn planten naar het Verenigd Koninkrijk. De kweker doelt op het feit dat er nog steeds geen akkoord is tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En de vrees neemt inmiddels toe dat deze er per 1 januari ook niet is. Met als gevolg: grote chaos waarbij het vrachtverkeer vastloopt en vliegtuigen niet meer kunnen landen in Londen of de Europese hoofdsteden.

Files

Die chaos is volgens de Westlandse kweker nu al begonnen. 'De Engelsen zijn massaal aan het inslaan, omdat niemand weet wat er na 1 januari gebeurt. Daardoor staan er bij de Calais Tunnel al enorme files van vrachtwagens vanuit Europa. Die langere wachttijd bij de douane is voor mijn plantjes, die zo vers mogelijk in de winkel moeten liggen, natuurlijk alles behalve goed.'

Daarnaast wordt de kweker geconfronteerd met contracten die naar voren worden gehaald. 'Ik heb bijvoorbeeld een deal staan met een grote Engelse retailer die in week 1 geleverd moest worden. Gisteren ben ik gebeld of het week 53 kan worden, om die datum van 1 januari te ontlopen.' Maar Aad zijn plantjes zijn daar eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. 'Er moeten drie bloemen aanzitten; dat ga ik lang niet met allemaal redden. Het vergt veel uitzoekwerk voor ons om de juiste plantjes eruit te halen. Maar ik heb het er wel voor over, want ook ik ben onzeker over wat ons na 31 december te wachten staat. Dus ik denk vooral: weg is weg.'

Papierwinkel

De kweker vreest vooral dat zijn omzet richting Engeland gaat dalen. 'Daar ben ik om twee redenen bang voor. Ten eerste verwacht ik problemen door allerlei aangescherpte regels bij de douane. Enerzijds omdat producten lang in de wagen blijven staan. Maar ook geldt: als de papierwinkel niet in orde is, dan komen je producten Engeland gewoon niet in.'

'Daarnaast houd ik mijn hart vast wat er met de Engelse pond gaat gebeuren. Als die gaat devalueren, worden mijn plantjes een stuk duurder en dat heeft ongetwijfeld gevolgen voor mijn afzet. De wereld is groot, dus we gaan uiteraard op zoek naar andere afzetgebieden, maar die zullen er niet één, twee, drie zijn.'

Onzeker

Toch zijn er ook Westlandse kwekers die de Brexit positiever tegemoet gaan. Lugt Lisianthus in Monster bijvoorbeeld. 'Wij exporteren 15 procent naar Engeland,' vertelt Marcel van der Lugt. 'Dat is serieus veel. Maar we verwachten dat dit zo blijft. De eerste maanden zal het exportproces wat meer tijd in beslag nemen en er zullen aanpassingen zijn in de procedures, maar ik denk niet dat mensen uiteindelijk minder bloemen zullen kopen.'

Lugt Lisanthus heeft als voordeel dat zij een vrij exclusief product verkopen. 'Voor andere kwekers kan er meer onzekerheid zijn,' geeft kweker Marcel toe. Aad Scheffers hoopt vooral dat er snel duidelijkheid komt: deal of no deal. 'Want we weten nog steeds niets. Daar kan ik me echt over opwinden. Dat ze mensen die het direct aangaat, zo lang in onzekerheid laten zitten.'

De komende dagen worden essentieel voor de Brexit. De voorzitter van de Europese Commissie ziet nog een pad naar een brexitdeal. Dat pad is volgens Ursula von der Leyen wel erg smal. Ze benadrukte dat de komende dagen cruciaal zijn in de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

