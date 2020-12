Basisscholen improviseren noodgedwongen met kerstontbijt en kerstspel

Het was dinsdag improviseren voor veel basisscholen nadat maandag tijdens de toespraak van premier Rutte ineens duidelijk werd dat ze nog maar één dag open mogen zijn. Want de meesters en de juffen willen de kinderen toch zoveel mogelijk het kerstgevoel meegeven en dus moest alles wat voor donderdag stond gepland, zoals het kerstontbijt en het kersttoneelstuk, snel naar voren gehaald worden in de planning.

Vrijeschool Mareland in Leiden gonst van de zingende leerlingen. Terwijl in de klaslokalen de resten van het kerstontbijt overblijven, zingen de leerlingen kerstliederen op de trap. Andere kinderen lopen verkleed als herders en engelen door de gangen op weg naar het kerstspel. 'Het was heel erg schakelen', zegt Anneleen Lucas van de school. 'Je denkt toch: waarom nou net in deze week en waarom kunnen we niet even doortrekken tot de kerstvakantie. Je wil toch dat de kinderen op een goeie en fijne manier het jaar afsluiten.'

De kinderen hebben sowieso veel lol op hun vervroegde laatste schooldag, maar vinden het jammer dat het zo loopt. 'Het is gewoon anders geworden, en dat is niet zo fijn', zegt Ziva. En ook van het les krijgen vanaf een beeldscherm is ze geen fan van. 'Want je juf in het echt zien, is gewoon veel leuker. Je kan dan ook gewoon knuffels geven. Dat vind ik gewoon fijn.'

Flinke uitdaging

Voor de school kwam de mededeling van premier Rutte als een verassing. 'Ik dacht echt dat wij niet dicht zouden hoeven', zegt Lucas. 'Ik hoorde dat minister De Jonge ook hoopt dat ouders op deze manier meer thuis gaan werken, maar dat lijkt me een flinke uitdaging voor de ouders.'

LEES OOK: Scholen vijf weken dicht: 'Ingrijpend, maar het zat er wel aan te komen'