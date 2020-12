OM eist cel en tbs tegen verdachte van steekpartij in jeugdgevangenis

Was de verdachte het pispaaltje van de groep en vocht hij eens een keer terug? Of is hij een wandelend gevaar met een kort lontje? Verdachte Nathan F. (22) uit Amsterdam vindt het eerste. Maar het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van het tweede en vindt op basis van verklaringen van deskundigen dat F. straf en een behandeling nodig heeft.

F. stond dinsdag terecht voor poging tot doodslag op een medebewoner van jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim en poging tot zware mishandeling van een begeleider. Dat gebeurde op 4 januari van dit jaar. Hij zat begin 2020 in de instelling, in een groep met nog vier jongens. Hij was vrienden met het latere slachtoffer F.B., zo dik zelfs dat B. hem wel eens geld leende om wiet te kopen. Maar F. betaalde de laatste lening van tien euro niet terug en daarover kregen ze woorden, meerdere keren zelfs.

De verdachte zei dinsdag tegen de Haagse rechtbank dat de kwestie over dat geld in december 2019 al was opgelost en dat hij werd gepest door de andere jongens. Ze pakten zijn Playstation af, schreeuwden en scholden hem uit. Daarom moest hij zich wel verdedigen. Slachtoffer B., op de publieke tribune, mompelde tijdens de zitting: 'man, je lult maar wat.'

Koekenpan

Want volgens B. en de andere jongens op de groep ging het heel anders. Er was weer ruzie over het tientje. Nathan F. wilde dat terugbetalen met beltegoed, maar dat accepteerde B. niet. Daarop zou Nathan een keukenmes van de tafel hebben gepakt en B. hebben aangevallen. B. sloeg terug met een schaal, die ook op de tafel stond, en daarna nog een keer met een koekenpan. De verdachte rende daarna met het keukenmes achter B. aan. Die gleed uit, waarna F. bovenop hem sprong en op hem zou hebben ingestoken. 'Wel tien of vijftien keer', zo verklaarde het slachtoffer. De groepsleider probeerde ze van elkaar af te halen en liep daarbij ook twee steekwonden op.

De verdachte zegt dat hij maar één keer met de scherpe kant van het mes heeft gestoken. 'Daarna heb ik het omgedraaid en heb ik hem geslagen met het handvat. Hoe kon hij anders maar één wond hebben, als ik vijftien keer gestoken heb?' De officier van justitie wijst erop dat er nog een tweede verwonding was.

Begeleider

Maar Nathan F. blijft bij zijn verhaal van het omgedraaide mes. Zo moet hij ook zijn begeleider hebben geraakt. Die probeerde hem weg te halen. En omdat de punt van het mes naar boven stak is hij zo in zijn arm en been gestoken. 'Ik heb dat niet eens gemerkt', zei de verdachte.

De officier van justitie vindt toch poging tot doodslag op de medebewoner en poging tot zware mishandeling van de begeleider bewezen, omdat de verdachte maar door bleef gaan. Ook toen het slachtoffer al op de grond lag. Hij stopte pas toen hij in bedwang werd gehouden. 'Dat het relatief meeviel is niet te danken aan de verdachte', zo zei de officier.

Agressieprobleem

De officier verwerpt het verhaal dat F. het pispaaltje van de groep was. Uit onderzoeken door verschillende deskundigen is naar voren gekomen dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met een agressieprobleem, dat wordt verergerd door zijn cannabisverslaving. Hij is snel gekrenkt en bijt dan meteen van zich af. De deskundigen zien een groot gevaar op herhaling. De officier wijst erop dat de jongeman in Teylingereind zat omdat hij in 2017 al eens iemand in Amsterdam in zijn hoofd had gestoken. Ze vindt dan ook dat hij langdurig behandeld moet worden.

De steekpartij in Amsterdam heeft er al toe geleid dat F. in Sassenheim intensief werd behandeld, jeugd-tbs heet dat in de volksmond, maar volgens de deskundigen heeft die behandeling nog niet veel geholpen. Zij pleiten dan ook voor echte tbs en het Openbaar Ministerie gaat daar in mee. 'Dat hij naar een mes grijpt bij een futiele ruzie over een tientje is extreem zorgelijk', zei de officier. Maar eerst moet F. twee jaar de cel in, zo eiste het OM.

Tbs of niet

Advocaat Den Haan van de verdachte betoogt dat F. de laatste maanden in zijn nieuwe kliniek in Lelystad juist wel goed reageert op de behandeling. Hij vindt tbs veel te zwaar. 'Die beslissing is een zware verantwoordelijkheid', zo houdt hij de rechtbank voor. Hij vindt dat zijn cliënt zich wel verdedigde. De jongeman werd tenslotte geslagen met de schaal en de koekenpan. 'Zo onschuldig is het slachtoffer ook niet. En B. had hem eerder die dag en de dagen ervoor verbaal bedreigd. Dat is ook gemeld bij de leiding.' De advocaat wil dan ook ontslag van rechtsvervolging.

De verwondingen van de begeleider zijn per ongeluk toegebracht, zo betoogt Den Haan en daarom wil hij daarvoor vrijspraak. 'Maar als u toch tot een veroordeling komt, dan geen tbs, maar verlenging van de jeugd-tbs. Mijn cliënt verdient die kans en hij wil graag een snelle behandeling. Een celstraf is verloren tijd.'