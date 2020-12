De Titaan wordt de plek voor de nieuwe bedrijvigheid van Den Haag

De plannen zijn al een paar jaar oud. Maar de aannemer is nu bezig met de laatste voorbereidingen en over enkele maanden gaat hij ook echt beginnen met het verbouwen van het pand aan de Binckhaven tot een verzamelgebouw voor vernieuwende, creatieve bedrijven. Het ruim 11.000 vierkante meter grote pand gaat plek bieden aan ongeveer zeventig van die ondernemingen en 350 mensen. Dat vlak naast de Caballero Fabriek, ook een bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve, creatieve en culturele bedrijven.

Toch is dat niet vreemd, twee vergelijkbare gebouwen vlak naast elkaar. Want er is grote behoefte aan dit soort plekken in Den Haag, vertelt wethouder Saskia Bruines (D66, economische zaken) in een toelichting op de definitieve plannen. 'De Caballero Fabriek draait als een tierelier.' Erik van der Rijt, hoofd van de afdeling stedelijke economie van de gemeente: 'Wij horen vaak van bedrijven die daar uit groeien dat ze graag in de Binckhorst willen blijven. Dat konden we tot nu toe niet bieden. En het is natuurlijk een schrikbeeld dat dit soort bedrijven dan naar buiten de stad verhuizen.'

Goed bereikbaar

De bedoeling is dat de Titaan plek gaat bieden aan diverse bedrijven. Voor de groeiende bedrijven is er kantoorruimte. Voor starters zijn er kleinere units. Voor maakbedrijven is plek in de kelder gereserveerd. Het nieuwe grote verzamelgebouw is ook nog eens goed bereikbaar, zegt de wethouder. De entree van de Rotterdamsebaan is vlakbij en de bedoeling is ook dat hier in de buurt de railverbinding van het centraal station richting Voorburg gaat lopen, de Koningcorridor zoals het wordt genoemd.

De directe omgeving van de Titaan is nu nog wat projectarchitect Allard de Goeij van Braaksma & Roos Architecten 'een rauw industrieel gebied noemt'. Vlak bij de silhouetten van de kranen van de beton- en asfaltfabriek. Het pand van de Harting Bank past daar wel bij, vanwege het sobere ontwerp. Volgens De Goeij moet dat wel een beetje gaan veranderen. Het krijgt meer uitstraling, al was het alleen maar dat er vlak naast het pand meer groen komt. En de entrees worden voorzien van brede trappen waar mensen even kunnen gaan zitten om elkaar te ontmoeten.

Daglicht

Voordat de bedrijven erin kunnen, moet er echter nog wel heel wat gebeuren. Het dak wordt gesloopt, zodat er een verdieping op kan komen. In het midden van het gebouw wordt een open kolom gemaakt met een lichtkoepel, omdat anders te weinig daglicht naar binnen zou kunnen. Verder wordt het zo duurzaam mogelijk, op het dak en de gevels komen zonnepanelen. Niet alleen de buitenkant krijgt een groene gevel, de voile zoals De Goeij het noemt, ook binnen komt een muur met beplanting. In het centrale deel komen de meer gemeenschappelijke ruimtes, om bijvoorbeeld te vergaderen. De bedrijven zelf daar omheen.

In februari volgend jaar wordt begonnen met die transformatie. Dan gaat eerst het asbest eruit. De bedoeling is dat in juli 2022 de eerste bedrijven hun intrek kunnen nemen in de Titaan.

Kompaan

De Binckhorst in Den Haag ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. Er komen duizenden woningen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen plek meer is voor bedrijven. Alleen al rond de haven zitten Brouwerij Kompaan, restaurant Mama Kelly, toonaangevende ondernemingen als Secrid, Q42 en Greenport, broedplaats de Besturing en het verzamelpand vernieuwende bedrijven Apollo14.

Bovendien: voor iedere woning die er komt, moet er ook een nieuwe arbeidsplek worden toegevoegd. Dat betekent dat er in de nabije toekomst al snel 5000 duizend banen bijkomen. Belangrijk voor de werkgelegenheid in de stad, zegt de wethouder. 'Dit wordt echt een plek voor de nieuwe bedrijvigheid van Den Haag.'