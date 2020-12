Hagenaar die wordt verdacht van pedojagen blijft vastzitten

De Haagse rechtbank heeft dinsdag bepaald dat een 32-jarige man die wordt verdacht van pedojagen in voorarrest blijft. De Hagenaar zou een andere man in de val hebben gelokt en hem hebben gedwongen tot het betalen van 3780 euro.

De verdachte beschuldigde het slachtoffer in augustus dit jaar ervan dat hij 'een vieze man was die met een meisje zat te chatten'. De Hagenaar wilde dat de vermeende pedo met hem meeliep naar een kelder. Het werd dinsdag niet duidelijk waar de twee mannen elkaar tijdens de zomer ontmoetten.

In de kelder kreeg de man, die in de val was gelokt, te horen dat er ook iemand buiten op wacht stond. 'Je komt hier niet weg', werd tegen het slachtoffer gezegd. Ook kreeg hij later bedreigingen via WhatsApp waarin stond dat hij niet naar de politie moest gaan. 'We schieten je in je been, we liquideren je', stond er in een bericht. Het slachtoffer werd onder druk gezet doordat hij een foto van zijn moeder kreeg toegestuurd.

Leven over andere boeg

Tijdens de eerste zitting bij de rechtbank bleek dat ook enkel andere mensen zich door de verdachte voelden opgelicht. De verdachte Hagenaar zou via een videoverbinding bij de rechters zijn verhaal doen, maar die kwam niet tot stand. Tegenover de politie had hij zich eerder beroept op zijn zwijgrecht, maar hij wilde nu wel een verklaring afleggen.

Zijn advocate vroeg of de verdachte kon worden vrijgelaten uit voorarrest. Hij zou zijn leven over een andere boeg willen gooien. De rechtbank was daarvan niet onder de indruk en besloot dat de Hagenaar opgesloten blijft.

Binnen een maand komt er een nieuwe zitting.

LEES OOK: Verdachte chantagepoging (19) wilde als 'pedojager' alleen maar goede daad verrichten