'Scholen open houden kon echt niet meer, sommige moesten we al sluiten'

Lucas Onderwijs is een scholenkoepel met 46 basisscholen en 26 middelbare scholen in de Haagse regio. Van Vliet was na de persconferentie op 8 december nog blij dat de scholen gewoon open mochten blijven. 'Eigenlijk zijn we wel blij met deze beslissing', zei hij toen. 'De leerlingen hebben sinds maart al een onrustige schoolperiode gehad. Eerst thuis, daarna weer naar school, nu met mondkapjes, met anderhalve meter afstand tot elke leraar.'

Maar ook Van Vliet werd geconfronteerd met het toenemend aantal besmettingen en hij heeft nu begrip voor de keuze voor afstandsonderwijs, vertelt hij bij het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Als je kijkt naar de feiten bij onze scholen in de Haagse regio, zie je dat de besmettingen steeds meer opliepen. Je ziet haarden ontstaan, er zijn opeens zeven besmettingen in een klas. Er zijn zorgen bij personeel en ouders. De sluiting is pijnlijk maar noodzakelijk.'

Schade te beperken

'De sluiting van de scholen heeft een grote impact op kinderen, ze missen sociale contacten. En het is een lastige combinatie voor ouders om werk met thuisonderwijs te combineren', zegt Van Vliet begripvol. De scholenkoepel probeert aan alle kanten de schade te beperken. Van Vliet merkt nog altijd de gevolgen van de gemiste lessen tijdens eerste lockdown.

De klas is virtueel present voor de leraar | Beeld: Omroep West

'We hebben bij duizenden leerlingen op onze scholen achterstanden geconstateerd en die hebben we inhaal- en herstelprogramma's aangeboden. Het ga nu net weer een stukje beter, dus we zitten er niet op te wachten dat de kinderen opnieuw achterstand oplopen. We hebben noodopvang in deze periode en kinderen die in een lastige situatie verkeren, daar ontfermen we ons echt over.'

Moeite met de langdurige sluiting

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat het kabinet begin januari bekijken of basisscholen eerder open kunnen dan op 18 januari. Veel partijen hebben grote moeite met de langdurige sluiting van het basisonderwijs, vanwege de gevolgen voor met name kwetsbare leerlingen. Die kunnen vaak niet overweg met onderwijs op afstand. Maar premier Rutte wil 'zeer terughoudend' zijn.

Deskundigen betwijfelen of het sluiten van basisscholen een groot effect heeft op de verspreiding van het virus, maar volgens premier Rutte hebben we niet meer de luxe om te kijken naar het effect van iedere specifieke maatregel. 'Je moet én-én doen, het is de optelsom.'

Pas open als het verantwoord is

Van Vliet: 'We moeten de scholen pas open als het verantwoord is. We doen ons uiterste best om via afstandsonderwijs de effecten te beperken.'

