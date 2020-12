Regionieuws krijgt prominentere plek op landelijke tv in NOS Journaal Regio

Het regionale nieuws van onder meer Omroep West krijgt een prominente plek op de landelijke televisie. Vanaf maandag 4 januari is elke werkdag om 18.15 uur op NPO 2 het NOS Journaal Regio te zien. In dit nieuwsprogramma zijn regionale verhalen te zien die ook landelijk relevant zijn. In de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur is nu al veel aandacht voor het regionieuws.

Het NOS Journaal Regio is een samenwerking tussen de NOS en alle dertien regionale omroepen en biedt nieuwsverhalen uit de regio met impact en herkenbaarheid. Dat kan gaan om verdieping van het landelijke en internationale nieuws; het kan ook aanvullend zijn op dat nieuws. Als het maar urgent is en interessant voor het landelijke publiek.

Een voorbeeld: het reguliere NOS Journaal van 18.00 uur staat bij een boerenprotest op het Malieveld in Den Haag, in het NOS Journaal Regio is dan een item te zien van een regionale omroep over een boer, thuis op zijn erf, die uitlegt waarom hij juist niet naar het Malieveld gaat. Als dit item gemaakt is door Omroep West, blijft deze uiteraard ook gewoon te bekijken op onze kanalen.

'Prominent podium'

'In het nieuwe journaal brengen we verhalen die recht doen aan de beleving bij ons in de buurt', zegt Henk Ruijl, hoofdredacteur van Omroep West en Den Haag FM. 'We bieden de kijker zo verdieping op landelijk nieuws en dat maakt de journalistiek beter. Het is bovendien een prachtkans om alles dat hier speelt op een prominent podium te laten zien. Dat is goed nieuws voor iedereen die in onze regio een verhaal heeft te vertellen. Voor je het weet zien dagelijks meer dan een miljoen mensen wat jij vertelt. Door onze samenwerking met lokale omroepen wordt dat nog eens versterkt.'

Het NOS Journaal Regio is vanaf maandag 4 januari elke werkdag om 18.15 uur te zien op NPO 2. Het TV West Nieuws zie je maandag tot en met vrijdag vanaf 17.30 uur op TV West. Dit programma wordt op elk half uur herhaald.