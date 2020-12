Miljoenen extra voor verbouwing stadhuis, Leidse raad akkoord

De verbouwing van het Leidse stadhuis gaat weer 2,6 miljoen euro meer kosten dan gepland. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het verzoek van het stadsbestuur om dat bedrag extra te mogen steken in de verbouwing. Naast de drie coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA, stemden ook de VVD en Leiden Participeert in met het extra krediet.

Oppositiepartij VVD stemde in met de extra miljoenen nadat de raad unaniem een voorstel van de liberalen overnam om een andere dekking te zoeken voor het aanvullende krediet, meldt mediapartner Sleutelstad. Het college wilde het bedrag dekken door het onderverhuren van kantoorruimte in het Stadskantoor aan de Bargelaan, maar de raad vindt dat te onzeker.

De gemeente huurt in gebouw Level nu vier etages voor de ambtelijke organisatie en het stadsbestuur, maar een deel van die gemeentelijke werknemers verhuist na de verbouwing van het stadhuis terug naar het Stadhuisplein. De vrijkomende ruimte levert volgens het college voldoende op om de extra verbouwingskosten mee te betalen.

Onderhuur

Veel partijen waren echter zeer kritisch over die dekking. De ruimte zou twintig jaar verhuurd moeten worden om uit de kosten te komen en bovendien zijn er nog helemaal geen onderhuurders in beeld. Volgens wethouder Marleen Damen kan dat ook niet, omdat de gemeente de ruimte voorlopig nog zelf in gebruik heeft en je niet zo lang van tevoren een huurder kunt aantrekken.

Afgesproken is nu dat het college over een jaar, bij de begrotingsbehandeling voor 2022, met een alternatieve dekking komt, tenzij er tegen die tijd al wel een onderhuurder is gevonden.

Asbest en geluid

Het college vraagt de gemeenteraad om extra geld voor een drietal zaken. Tijdens de verbouwing is gebleken dat er meer asbest in het pand zit dan was voorzien. Ook moet de constructie van het gebouw worden versterkt, moet er nog licht- en zonwering komen en wil het college op de tweede etage niet alleen de monumentale raadzaal restaureren, maar ook op de rest van die verdieping enkele zaken aanpakken.

Het gaat daarbij om het moderniseren van voorzieningen. Bijvoorbeeld het in orde maken van het geluid in de burgerzaal. Sprekers zijn altijd slecht te verstaan in de galmende marmeren ruimte.

