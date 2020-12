Koopjesketens mogen toch niet open: 'Het is nodig en daarom een goede zaak'

De grote winkelketens zoals de Wibra en Action moeten toch hun deuren sluiten. Dat laat minister Hugo de Jonge weten. Het ministerie maakt woensdag bekend hoe het kabinet er voor gaat zorgen dat de winkels toch gesloten moeten blijven. Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag, is blij met de maatregel. 'Het is een goede zaak. Want als deze winkels open gaan, dan gaat de rest ook open en zijn we weer terug bij af.'

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond een nieuwe lockdown aan, waarbij dit keer ook alle niet-essentiële winkels dicht moeten. Een dag na de ingang van de lockdown bleek het voor ondernemers onduidelijk wanneer ze wel of niet open mogen. Alleen winkels die 70 procent van hun omzet uit essentiële producten halen mogen nu nog openblijven, zo maakte minister Eric Wiebes bekend. Dit was 30 procent. Een uitzondering blijft gelden voor bredere winkels die een aparte afdeling hebben voor levensmiddelen. Die moet dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.

De HEMA was dinsdag de eerste grote winkelketen die besloot toch open te gaan, en alleen rookworst, taarten en babyproducten te verkopen. Woensdag volgden ketens als Wibra en Action dit voorbeeld. Tot frustratie van minister De Jonge. 'Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken, en daarom kan het gewoon niet.' HEMA liet woensdagmiddag weten dat het met ingang van donderdag alle winkels gaat sluiten.

Online snelweg open

Volgens Schofaerts is deze aanscherping een goede zaak. 'Het is nodig dat ze deze beslissing nemen. Grote ketens moeten dicht blijven. En hopelijk komen er ook duidelijkere regels over wat wel en niet mag. Er is duidelijk gezegd: de eerste levensbehoeften mogen openblijven. En daar moet naar geluisterd worden. Dus fysiek dicht en online de snelweg open. We moeten de reisbewegingen beperken en als zij open gaan, dan gaat de rest ook open en zijn we weer terug bij af.'

De voorzitter van MKB Nederland snapt dat ondernemers de randen van het toelaatbare hebben opgezocht. 'Ik snap hoe moeilijk het is in deze periode, want je wilt toch omzet halen. Maar dat is niet waar de lockdown voor is. De maatregelen zijn opgelegd om het aantal reisbewegingen terug te dringen. Dus ik wil alle ondernemers die hun winkels toch open hebben, vragen om het op een andere manier te regelen, zodat ze wel de omzet kunnen maken, maar dat mensen niet in de winkel komen om zo de reisbewegingen te beperken.'

Lokale initiatieven

Schofaerts wijst op de alternatieve mogelijkheden voor ondernemers om toch de omzet te halen. 'Ondernemers kunnen hun producten laten bezorgen. Dat kan natuurlijk via DHL of PostNL, maar er zijn ook veel lokale Haagse initiatieven zoals Hubbel mee en de Cycloon bezorgfietsen, die er voor zorgen dat je toch je producten bij de klanten kan krijgen.'

De voorzitter van de Haagse organisatie vertelt dat de retailsector al een plan klaar had liggen voor deze lockdown, maar dat dit niet is opgepikt. 'Met klik en collect konden mensen online de producten bestellen en deze worden dan thuisbezorgd of mensen kunnen ze op een vastgestelde tijd afhalen. Dit laatste zou dan vervangen kunnen worden door alleen bezorging. Maar winkelstraten zouden met elkaar moeten kijken welke producten kun je leveren en hoe moeten die bij de klanten komen. Pak dat gezamenlijk op en help er voor zorg er voor dat het aantal reisbewegingen omlaag gaat.'

Onverantwoord

Ook Linda Vermeulen van de FNV is blij dat het kabinet de regels aangescherpt heeft. 'Het was onverantwoord dat CEO's van grote winkelketens er alles aan doen om toch maar hun omzet te halen, en op die manier mensen naar de winkel proberen te trekken. Wij willen met zijn allen het virus achter ons houden en zo snel mogelijk uit de lockdown komen. Dan is het onverantwoord en heel vervelend dat ketens dan toch opengaan. Het kabinet had dit al veel eerder beter moeten regelen, we hebben al met Black Friday gezien hoe extreem druk het op straat was.'

De FNV kreeg dinsdag veel reacties van bezorgde winkelmedewerkers. 'We moeten voorkomen dat we met veel mensen op een plek bij elkaar komen. Dus dan is het vreemd dat de directies van grote winkelketens de omzet belangrijker vinden dan de gezondheid van de medewerkers. Wij zijn blij dat de regering hier een einde aan lijkt te maken. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.'

'Niet handhaven bij Haagse glühwein-standjes'

Het onderwerp laat ook de gemeenteraad van Den Haag niet ongemoeid. Creatieve ondernemers die de lockdown proberen te overleven met het verkopen van glühwein moeten niet op de huid gezeten worden door de handhavers, vindt de VVD in de Haagse gemeenteraad. De partij roept het stadsbestuur woensdag in een motie op om glühwein-standjes te ontzien bij de handhaving.

Volgens de partij doen Haagse horecaondernemers hun uiterste best om hun hoofd boven water te houden tijdens de lockdown die dinsdag is ingegaan. 'Ze zijn met veel creatieve ideeën aan de slag gegaan om deze lockdown te overleven', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. 'Het verkopen van glühwein in zogenoemde glühwein-standjes is één van deze ideeën. Bij deze prioritering ligt het wat ons betreft voor de hand om in te zetten op het voorkomen van groepsvorming en overlast, waar. Daarom willen wij dat handhaven op glühwein-standjes geen doel op zichzelf moet zijn.' Woensdagavond stemt de gemeenteraad over de motie van de VVD.

