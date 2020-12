Studenten maken film over prestatiedruk: 'Je legt jezelf een lat op die onrealistisch is'

In de film 'Morgen vrees ik later' volgen Davey (20) en Alice (22) zes studenten van Toneelacademie Maastricht om te kijken hoe ze omgaan met de prestatiedruk van deze tijd. Op een zolderkamer in Noordwijk zijn de twee druk bezig met de eindmontage, in januari moet de documentaire klaar zijn.

'De film gaat over de prestatiedruk onder jongeren en hoe het is om in dit gekke jaar af te studeren', zegt Davey vanachter zijn computer. 'Want alles staat nu natuurlijk op zijn kop, met corona en al die tramalant. En als je dan moet afstuderen in het theatercircuit is dat best wel pittig.'

'Minder happy'

Doordat de twee zelf ook student zijn, is prestatiedruk voor hen een herkenbaar probleem. 'We hebben het er samen veel over gehad; over de druk en wat het met ons deed.' Ook corona speelt daarbij een rol, zegt Alice. 'Ik merk echt dat veel mensen geen zin hebben om alleen maar achter hun scherm te zitten. Op zich is achter een scherm zitten niet zo erg, maar het heeft zijn beperkingen dat je zo weinig mensen kunt zien. Daardoor zijn mensen echt minder happy.'

Davey vult haar aan. 'We spraken veel mensen in onze kring en dachten: hier moeten we iets mee. En toen besloten we er een korte documentaire over te maken.'

Man met de hamer

Waarmee studenten het dan zo druk hebben? Davey: 'Zelf heb ik het druk met sociale contacten, social media en werk. Je wilt alles gewoon zo goed mogelijk doen en overal tijd in steken. En soms vergeet je dan even jezelf en dan komt de man met de hamer die zegt: en nu rust.'

Je kan er echt niet omheen, ik denk dat het goed is om te laten zien - student Alice Kranenbarg

Ze merken dat oudere generaties soms wat bagatelliserend tegen het probleem aan kijken. 'Ze hebben het er soms over dat de druk wellicht niet zo erg is als wij ervaren. Soms zien ze het zelfs een beetje als een luxeprobleem', zegt Alice. 'Wat het misschien ergens ook wel is, maar het speelt wel mee. En het heeft echt zijn gevolgen. Dus je kan er gewoon echt niet omheen. Ik denk dat het goed is om dat te laten zien.'

'Maatschapprij van meer, meer, meer'

De prestatiedruk hangt volgens Davey erg samen met de tijd waarin we leven. 'We leven in een maatschappij van meer, meer, meer en stilzitten is eigenlijk niet goed. Je vergelijkt jezelf de hele tijd met anderen; online of in het echte leven. Daardoor leg je jezelf een lat voor die onrealistisch is en niet haalbaar. Daardoor kun je druk voelen.'

In januari moet de film helemaal klaar zijn en is hij via verschillende kanalen te zien.

LEES OOK: Studeren in coronatijd: 'Vooral voor eerstejaars is het mentaal lastig te verwerken'