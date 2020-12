Politie lost schoten op auto nadat bestuurder inrijdt op agenten

De politie heeft dinsdag meerdere keren geschoten op een personenauto die op agenten inreed, nadat de bestuurder een stopteken kreeg. Dat gebeurde rond 23.00 uur op de Eikenlaan in 's-Gravenzande. De man moest stoppen omdat het vermoeden bestond dat hij betrokken was bij een kort daarvoor gepleegde auto-inbraak. Niemand raakte gewond. De automobilist reed na het schieten door, maar even later werd een 23-jarige man uit ’s-Gravenzande aangehouden.

Een bewoner zag dat een man inbrak in een auto en belde direct de politie. Na de melding zetten meerdere agenten een deel van de wijk af, op zoek naar de verdachte. Toen er een personenauto over een rotonde op de Eikenlaan kwam rijden, gaven agenten de bestuurder een stopteken. De auto stopte niet en reed in op de agenten die nog opzij konden springen. Daarna schoten de agenten op de vluchtende auto. Hierbij werd de auto meerdere keren geraakt.

Na onderzoek kon later in de nacht, rond 1.30 uur, een 23-jarige man in een woning aan de Brederodelaan worden aangehouden. De man is aangehouden voor het inrijden op agenten en gevaarlijk rijgedrag. De politie onderzoekt of de man betrokken was bij de auto-inbraak eerder die avond. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Getuigen

De agenten deden aangifte. Ook deed de eigenaar van de auto waarin werd ingebroken, aangifte. De politie onderzoekt beide zaken. De 23-jarige man zit vast en wordt gehoord.

De politie zoekt nog getuigen van het voorval. Specifiek is de politie op zoek naar een vrouw die over de Beukenlaan fietste en bijna door de vluchtende auto werd geraakt.

