OM eist half jaar cel na aanrijding met fietser op Katwijkse boulevard

Een Leiderdorpse automobilist die in december 2016 op de boulevard van Katwijk een man op een elektrische fiets zou hebben aangereden, moet van het Openbaar Ministerie (OM) een half jaar de cel in. Het slachtoffer raakte bij het ongeluk ernstig gewond. Verdachte Joshua K. ontkende woensdag in de rechtbank dat hij zelf achter het stuur zat. Hij zou zijn Mercedes hebben uitgeleend aan vrienden, die hem de schuld gaven.

Het ongeluk gebeurde op een zonovergoten dag, waarbij de zon op dat moment laag stond. Op beelden die de rechter toonde, was te zien hoe een wagen eerst linksaf ging, een abrupte beweging maakte en daarna dwars op de boulevard stond. Een man die op een elektrische fiets vanuit tegenovergestelde richting kwam, knalde erop. De fietser raakte zwaargewond, hij had buikletsel en kreeg een longembolie.

De automobilist reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De officier van justitie vond dat gedrag 'gewetenloos en asociaal'. Hij was ervan overtuigd dat Joshua K. (26) de bestuurder is geweest die het 'nare ongeval' had veroorzaakt. Mensen uit zijn omgeving hadden zijn naam genoemd, maar pas nadat ze eerst iemand anders hadden aangewezen.

Leven zuur maken

Volgens de aanklager was dat laatste omdat de verdachte de groep aanvankelijk had geïntimideerd zodat ze zijn naam niet zouden noemen. Uiteindelijk werd de verdachte door een paar van hen toch aangewezen als de bestuurder. Maar de verdachte stelde dat zijn toenmalige maten en een ex dat deden om hem het leven zuur te maken. 'Ik heb een strafblad en trek altijd aan het kortste eind, weet je', mopperde hij ook nog tegen de rechters.

Tijdens het proces werd hij steeds driftiger over de situatie. 'Ik ben helemaal naar de klote!' Hij zat al een tijd vast voor een andere zaak en klaagde dat het zijn derde kerst in de cel ging worden. Zijn advocate vroeg om vrijspraak, omdat het enige bewijs uit tegenstrijdige verklaringen zou bestaan. 'Het is toch raar dat er geen vingerafdrukken zijn gemaakt', betoogde ze.

Onvoorzichtig rijgedrag

Maar het OM houdt Joshua verantwoordelijk voor 'aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag' en eiste zes maanden cel en een rijontzegging van een jaar. De rechtbank doet op 24 december uitspraak.

