Rampjaar voor Noordwijkerhouters: 'Er was geen reet aan'

Als er íets met grote letters in de agenda's van Noordwijkerhouters staat, dan is het wel carnaval. Het jaar begon dan ook slecht toen eind februari werd besloten om de optocht - voor het eerst in 56 jaar - te cancellen. Door de harde wind vond carnavalsvereniging De Kaninefaaten het niet verantwoord om de optocht door te laten gaan.

Een domper voor het prinsenpaar van De Kaninefaaten. Patrick van Schie en Sabrina van den Burg - alias prins ConfetSchie en prinses Power - moesten hun hoogtepunt missen.

Huilende mannen

'Toen het moment kwam dat het niet doorging, zag je echt bij iedereen gigantische teleurstelling. Ik heb huilende mannen gezien, omdat al het werk dat iedereen erin heeft gestoken voor niets was', zegt Sabrina.

Haar man vult haar aan: 'Uit de verhalen die we gehoord hebben, schijnt het fantastisch te zijn om bovenop de kar te staan en het dorp in te rijden dat vol met mensen staat. Het is hartstikke jammer dat we dat gemist hebben, maar uiteindelijk hebben we het niet als een mindere dag ervaren en beleefd.'

'Kokkerhout viel in zwart gat'

Vlak na de carnaval verspreidde corona zich in rap tempo over Nederland. 'Er moesten een hoop dingen dicht, heel Kokkerhout (carnavalsnaam Noordwijkerhout, red.) viel in een zwart gat', zegt Patrick.

De vlammen slaan uit het pand | Foto: Regio 15

Het jaar werd volgens veel Noordwijkerhouters dramatisch afgesloten met een brand die op 14 november De Schelft volledig in de as legde. 'Voor iedereen is dit gewoon kut', zegt inwoner Kjeld Duwel. 'De Schelft is dé plek waar het allemaal gebeurt met de carnaval. Veel mensen hebben daar hele mooie herinneringen. Dus dat is één groot drama.'

'Ergste gebeurtenis van afgelopen jaar'

Zijn dorpsgenoot beaamt dat. 'Ik denk dat het afbranden van De Schelft de ergste gebeurtenis is geweest van afgelopen jaar', blikt Bas Meeuwenoord terug. 'Als corona er niet was geweest, had je nog een mooi feest kunnen vieren, maar zonder De Schelft kom je niet ver.'

De afgebrande Schelft wordt gesloopt | Foto: Omroep West

De Noordwijkerhouters kunnen niet wachten om weer 'gewoon' te kunnen carnavallen. 'Ik hoop dat het heel gauw voorbij is, dat iedereen zich laat vaccineren en dat we er weer tegenaan kunnen gaan', zegt Duwel.

Behoefte aan knuffelen en polonaise

Komend voorjaar is de carnaval vanwege corona geschrapt en is er een alternatief programma. Het prinsenpaar blijft daardoor een jaartje langer op de troon zitten. Prins ConfetSchie: 'Het jaar daarna - dat weet ik zeker - staan we met zijn allen weer ouderwets carnaval te vieren zoals we dat gewend zijn.'

En dat is hard nodig, zegt prinses Power. 'Na afgelopen carnaval vielen we echt in een diep gat. Van iedere avond en middag weg, gingen we naar iedere avond thuis zitten op de bank. Op dit moment is de behoefte echt heel groot om elkaar weer even te knuffelen, polonaise te lopen en een drankje te drinken. Ik mis dat echt heel erg.'

Op 28, 29 en 30 december kun je kijken naar het TV West Nieuws Jaaroverzicht 2020. Presentator Menno Tamming blikt terug op bijzondere momenten uit het afgelopen jaar. Vanaf 18.00 uur, elk uur, op TV West.

LEES OOK: Afgebrande sporthal De Schelft tegen de vlakte: 'Triest moment'