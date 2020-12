Van Zanen zit glühwein-verkopers niet op de huid: 'Daar heb ik geen tijd voor'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zal ondernemers die de lockdown proberen te overleven met het verkopen van glühwein niet op de huid zitten. Dat zei hij in een reactie op een motie van de VVD in de Haagse gemeenteraad waarin de partij vraagt om glühwein-standjes te ontzien bij de handhaving.

Volgens de VVD doen Haagse horecaondernemers hun uiterste best om het hoofd boven water te houden tijdens de lockdown die dinsdag is ingegaan. Een van de manieren om de lockdown door te komen is het verkopen van glühwein in glühwein-standjes. De partij vindt dat het geen doel op zich moet zijn om te handhaven op glühwein-standjes, omdat ze niet zouden zorgen voor overlast of groepsvorming. De VVD diende hier woensdagmiddag een motie over in tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Dat onderschrijft Van Zanen. Toch is afgelopen weekend opgetreden bij glühwein-standjes in de Haagse binnenstad. 'Afgelopen weekend bleek dat de verkoop van glühwein in de binnenstad groepsvorming tot gevolg had', zei Van Zanen. 'Het was allemaal heel gezellig hoor, maar daar is tegen opgetreden. Er waren gewoon te veel mensen.'

Geen tijd voor

Desondanks zegt Van Zanen dat het handhaven op deze stands geen doel op zich is. 'Daar heb ik helemaal geen tijd voor en onze handhavers al helemaal niet.' De burgemeester wees er wel op dat alleen de verkoop van alcoholvrije glühwein is toegestaan. De VVD-motie werd door een meerderheid van de Haagse gemeenteraad aangenomen.

