Hondenvereniging wil hondvaardigheidsbewijs voor aanschaf (vecht)honden

Volgens hondengedragstherapeut Hedy Mingele gaat het vaak mis in de opvoeding van hoog-risicohonden. 'Mensen onderschatten dit soort honden vaak. Zodra ze volwassen worden, laten ze een heel ander karakter zien dan als ze nog een puppy zijn. Het is belangrijk dat hondeneigenaren bij een goede hondenschool of gedragstherapeut terecht komen en de juiste aanwijzingen krijgen om met zo'n hond de puberteit en volwassenheid in te gaan.'

Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming in Den Haag onderschrijft dit. Deze organisatie pleit al veel langer voor een soort hondenbrevet. 'Het is een beetje vergelijkbaar met rijlessen; we vinden het heel normaal dat als je in de auto stapt dat je een rijbewijs hebt', zegt hij. 'Zo zien we dat ook met honden; dan is een soort hondvaardigheidsbewijs nodig. Eerst mag je kennis opdoen over het houden en hebben van een hond,. voordat je eraan kan beginnen.'

Verdiep je in de hond

Voor wie een hond wil aanschaffen heeft Hedy Mingele nog een paar tips. 'Je moet je zeker verdiepen in het karakter van de honden die je graag zou willen. Je moet je zeker verdiepen in de lichaamstaal van de hond. Pitbulls en Staffords-achtigen zijn gefokt om te vechten, dus die laten niet zien dat ze bang zijn of willen aanvallen. Je kan je maar beter bewust zijn dat die lichaamstaal anders is.' Ze adviseert hondenbezitters naar een goede gecertificeerde hondenschool te gaan.

Volgens de gemeente Den Haag is goede voorlichting belangrijk. 'Het gaat daarbij om voorlichting over impulsaanschaf, het bezit en de verzorging van huisdieren en het belang van chippen en castreren of steriliseren', laat een woordvoerder weten. 'Om teleurstellingen te voorkomen wordt bij adoptie van dieren via de dierenopvangcentra zorgvuldig nagegaan welk dier het beste past bij de adoptant.'

Opvoedcursus

Mensen kunnen afstand doen van een dier als ze er door omstandigheden echt niet meer voor kunnen zorgen, zegt de gemeente. 'Om te voorkomen dat deze dieren op straat terechtkomen vangen de asielen naast zwerfdieren ook deze afstandsdieren op. Het asiel neemt het dier tegen een vergoeding over en zorgt dat het een nieuw thuis krijgt.' De gemeente lobbyt verder bij de landelijke overheid voor een verplichte opvoedcursus voor honden en fokverboden.

