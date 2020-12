Na maanden scheuren staat Emma-Sophie op de kalender van National Geographic: 'Het is een hele eer'

Emma-Sophie maakte de foto in februari 2018 in het Amerikaanse San Francisco, waar ze een minor volgde tijdens haar studie journalistiek. 'Ik volgde het vak fotojournalistiek en een van de opdrachten was het fotograferen van een evenement', vertelt ze. Emma-Sophie besloot daarop foto's te maken tijdens de Chinese New Year Parade, iets dat uitgebreid gevierd wordt in San Francisco.

'Ik zag twee muzikanten staan die een beetje aan het grappen en grollen waren. Dat vond ik een leuk beeld, dus ik maakte daar een foto van', herinnert de Leidse zich. 'Ik was best trots op het resultaat en leverde de foto dus in bij mijn docent. Die was ook enthousiast en omdat hij weleens exposities organiseerde in een gallery, kwam de foto in een van die exposities te hangen.'

De foto van Emma-Sophie die door National Geographic is uitverkozen | Foto: Emma-Sophie Ekelmans

'Mijn hart sloeg over'

Elk jaar organiseert National Geographic een fotowedstrijd, waar iedereen aan mee kan doen. 'Ik besloot mijn foto in te sturen, want ik kreeg veel leuke reacties. Daarna hoorde ik een hele tijd niks. Ik denk dat het wel een jaar tot misschien wel twee jaar duurde, voordat er opeens een brief op de mat viel. Daar stond in dat mijn foto was gepubliceerd in de scheurkalender van National Geographic. Mijn hart sloeg over toen ik dat las.'

Bij de brief zat ook de scheurkalender, zodat Emma-Sophie meteen het eindresultaat kon bekijken. 'Ik heb natuurlijk mijn ouders en wat vrienden de scheurkalender cadeau gedaan. Ook heb ik er een opgestuurd naar mijn docent in Amerika, die was ook supertrots.'

Het is een hele eer, het is heel mooi als jouw foto wordt uitgekozen door zo'n toonaangevend blad - Emma-Sophie Ekelmans

Dat haar foto is uitgekozen uit al die duizenden inzendingen doet Emma-Sophie wel wat. 'Ja tuurlijk, het is een hele eer. Het is heel mooi als jouw foto wordt uitgekozen door zo'n toonaangevend blad.'

Haar liefde voor fotografie is er in ieder geval niet minder om geworden, want naast het maken van portretten van bekenden, heeft ze haar camera vaak in haar tas zitten als ze ergens heengaat. 'Ik vind het vooral heel leuk om te doen. Het mooie aan foto's maken is dat je een herinnering vastlegt, daar doe ik het vooral voor. Of mijn publicatie op de scheurkalender smaakt naar meer? Wie weet. Als ik weer een foto maak waarvan ik denk dat die kans maakt, probeer ik het misschien wel. Zeg nooit, nooit!'

LEES OOK: Foto's van fotograferende visboer gebundeld in boek