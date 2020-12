Cobra's in een emmer water bewaren? 'Levensgevaarlijk!'

In Waddinxveen zijn dinsdagavond drie huizen ontruimd vanwege illegaal vuurwerk. Volgens de politie lagen er in een van de woningen zes cobra's in een emmer water. Een levensgevaarlijke situatie, zegt de politie woensdag.

De bewoner van het huis aan het Noordeinde in Waddinxveen was in de veronderstelling dat het vuurwerk in een emmer water ongevaarlijk zou zijn. 'Maar juist het water dat wordt opgenomen door het karton, in combinatie met het flitspoeder, vormt een gas en dat is ontzettend brandbaar, dus levensgevaarlijk', legt de politie uit. 'Het flitspoeder in een cobra zorgt als het fout gaat voor een explosieve massa. Dat wil zeggen: als er eentje ontploft, gaan ze allemaal.'

Een speciaal team kwam dinsdagavond in actie om de cobra's veilig weg te halen en af te voeren. 'Hierdoor was het gevaar geweken en kon iedereen na ruim anderhalf uur weer veilig naar huis.' De verdachte in Waddinxveen kan volgens de politie nog wel een straf tegemoet zien. Ook een andere betrokkene uit Rotterdam kan rekenen op dezelfde behandeling.