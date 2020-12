Den Haag pompt 300 miljoen in bereikbaarheid; geld voor spoor, fiets en auto

Dat staat in de definitieve verdeling van het geld dat vrijkwam na de verkoop van de aandelen in Eneco dat beschikbaar is voor mobiliteit. Wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) maakt donderdag bekend naar welke projecten de 296,8 miljoen gaat. Het is vooral bestemd voor fiets, hoogwaardig en snel openbaar vervoer en het verbeteren van de verkeersveiligheid. 'Door daarin te investeren, zetten we in op een leefbare, bereikbare en veilige stad voor de Hagenaars van nu en voor toekomstige generaties', zegt de wethouder.

Het geld en de ingrepen zijn wat hem betreft noodzakelijk. Hij wijst erop dat Den Haag de komende jaren fors groeit. Daardoor wordt het verkeer drukker in de stad. In het verkeer, op straat. 'We willen dat onze stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dus geven we ruim baan aan de fiets, maken we sprongen met het ov en geven we ruimte aan schoon vervoer en verbeteren we ook de doorstroom van het autoverkeer.'

Binckhorst

Het grootste deel van het bedrag gaat de bereikbaarheid van de Binckhorst en een betere verbinding tussen Scheveningen en Zoetermeer: de Koningscorridor. Hiervoor reserveert Van Asten 125 miljoen euro. Recent werd bekend dat ook het Rijk en omliggende gemeenten hieraan gaan bijdragen. Daardoor is nu driekwart van het benodigde budget binnen. Nog eens 39 miljoen gaat naar een betere ontsluiting van de Binckhorst.

Voor de aanschaf van trams is 35 miljoen euro beschikbaar. Dat is nodig omdat in 2026 de laatste beige-rode tam wordt vervangen door gloednieuwe exemplaren, met een lage vloer. Daarvoor moeten op sommige plekken in de stad ook sporen en perrons worden vervangen. Dat betaalt de metropoolregio maar voor een deel. Een ander deel wordt door de stad betaald.

Lightrail

Ook een fors bedrag, 25 miljoen euro, is voor wat de Leyenburgcorridor heet. Het idee daarachter is dat Den Haag Zuidwest beter met het centrum van de stad moet worden verbonden én met een lightrail met het Westland. De lijnen 3 en 4 zijn druk en als ze uit de tramtunnel komen niet snel genoeg. Daarom gaat de gemeente op zoek naar een alternatief. 'Voor de ontwikkeling van Zuidwest is het versnellen van het openbaar vervoer en de ontwikkeling van een meerzijdige bereikbaarheid belangrijk om te zorgen dat de inwoners meer banen kunnen bereiken en het gebied meer aantrekkingskracht op ondernemers krijgt', zegt de wethouder.

Op die route ligt ook het knooppunt bij het HagaZiekenhuis. Maar dat moet worden aangepakt, stelt de wethouder. 'De kwaliteit van halte Leyenburg voldoet nu niet aan de verwachtingen die reizigers hebben van een hoogwaardig overstappunt tussen ov-lijnen en naar andere vervoersmiddelen zoals deelfietsen en -scooters. Van Asten: 'Samen met de metropoolregio, vervoerders EBS en HTM en het HagaZiekenhuis Leyweg wordt een nieuw plan gemaakt en uitgevoerd om de aantrekkelijkheid van deze belangrijke halte in Zuidwest te verbeteren en de kwaliteit fors te vergroten.' Dat kost de gemeente 3,5 miljoen euro.

Schenkviaduct

Nog eens 15 miljoen gaat naar de vernieuwing van het Schenkviaduct. Dat moet ertoe leiden dat het viaduct beter gaat aansluiten op de centrumring. Daardoor komt meer ruimte vrij in de Rivierenbuurt en op het Rijswijkseplein. Daardoor kunnen ook trams weer sneller doorrijden.

Tien miljoen is beschikbaar voor een betere bereikbaarheid van Scheveningen en Kijkduin. Daarvoor gaat de gemeente samen met de regio, NS en HTM een plan maken: Slim & Schoon naar Stad & Strand. Dat moet onder meer een oplossing bieden voor de grote drukte in de zomer.

Begin deze maand is al bekend gemaakt dat er vanuit de Eneco middelen veertig miljoen euro wordt gestoken in nieuwe fietsplannen.