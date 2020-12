Schoorsteen voormalige Andrélonfabriek gered, geld voor renovatie bijna binnen

Begin dit jaar werd duidelijk dat de schoorsteen onderhoud nodig heeft en dat gaat zo'n 100.000 euro kosten. De bewoners zijn verplicht hieraan mee te betalen. Niet de gemeente, maar zij zijn namelijk de eigenaren van de monumentale schoorsteen. Het viel de bewoners rauw op het dak. 'Toen ik dit appartement kocht wist ik niet dat ik ook een schoorsteen erbij kocht', zei Hoogwerf eerder.

De gemeente maakte deze week bekend dat ze 25.000 euro wil bijdragen aan de renovatie, meldt mediapartner BR6. En ook een externe partij die monumentale panden steunt, wil zo goed als zeker 45.000 euro betalen. Daarnaast is via een crowdfundingsactie bijna 15.000 euro opgehaald, zegt Hoogwerf. Ook bewoners hebben hier geld naar overgemaakt.

Uitzicht op de schoorsteen vanaf een van de woningen | Foto: Bewoners

'Niet verwacht'

Het totaalbedrag is daarmee bijna binnen. 'Nog niet helemaal, maar we willen nog in onderhandeling met de constructeur. Misschien zijn er onderdelen die later gerestaureerd kunnen worden', zegt Hoogwerf. Hij en de andere bewoners van de fabriek zijn 'superblij' met alle bijdrages. 'Dit had ik een half jaar geleden niet verwacht.'

In januari gaat Hoogwerf met de constructeur om tafel. Hij hoopt dat de renovatie in het voorjaar kan beginnen. 'We zijn blij met alle inzet, het is een hartstikke mooi resultaat.'

