Rotterdam The Hague Airport is vrijwel uitgestorven: 'Reis alleen als het noodzakelijk is'

'Het is hartstikke rustig op Rotterdam The Hague Airport', vertelt de woordvoerder aan Omroep West. Vandaag zijn er geen vluchten, morgen gaan er drie vliegtuigen naar Marokko. En dat is het wel zo'n beetje. De beelden die afgelopen week opdoken van drukte op Schiphol, daarvan is op Rotterdam The Hague geen sprake.

'Het vliegverkeer is beperkt. Er worden nog mensen opgehaald uit het buitenland, anderen gaan terug naar hun thuisland. Vakantievluchten naar bijvoorbeeld Malaga zijn er nu niet', aldus Raymond de Jong van Rotterdam The Hague Airport. Inmiddels kleurt de hele wereld oranje en rood wat betreft de reisadviezen.

Schiphol-directeur Dick Benschop zei woensdag in Nieuwsuur: 'Reis alleen als het echt noodzakelijk is'. Hij raadt mensen af om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Rotterdam The Hague volgt die oproep. 'Wij vallen onder de Schiphol Group dus wij zeggen ook: reis alleen als het noodzakelijk is. We scharen ons achter het overheidsbeleid, het virus moet bedwongen worden', aldus De Jong.

TUI biedt inmiddels geen pakketreizen meer aan naar oranje gebieden. Een gewoon vliegticket kopen kan nu nog wel. Transavia zegt tegen de NOS dat luchtvaartmaatschappijen nog wel blijven vliegen, maar dat is voor mensen die echt naar een bepaald land moeten, vanwege bijvoorbeeld familie. Wie moet vaststellen of een reis noodzakelijk is, is niet duidelijk. Transavia ging daar niet op in.

Reizigersverklaring

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen reizen. Het kabinet wil niet-noodzakelijke reizen ontmoedigen in verband met de coronamaatregelen.

Reisbranchevereniging ANVR ziet zo'n reizigersverklaring ook wel zitten. 'We hebben als samenleving met elkaar besloten dat op vakantie gaan onverantwoord is. Luchtvaartmaatschappijen moeten dus strenger gaan controleren. Er moet een strengere scheiding komen tussen noodzakelijk en niet-noodzakelijk vliegverkeer', zei ANVR-directeur Frank Oostdam tegen de NOS.

Praktische oplossingen

Op dit moment moet je op Rotterdam The Hague Airport nog alleen een gezondheidsverklaring kunnen laten zien bij de terminal. 'Als zo'n reisverklaring straks nodig is, dan zullen we daar aan meewerken. We moeten dan wel kijken naar de praktische oplossingen. Want wat is dan de impact voor de luchthaven', aldus De Jong.