GGD wacht op ministerie voor start vaccineren: 'De eerste ronde gaat ons zeker lukken'

De start van het vaccinatieproces hangt af van de goedkeuring door de Europese Commissie van de diverse vaccins. Het Amerikaanse vaccin Pfizer is het verst in de ontwikkeling en wordt naar verwachting in de komende dagen goedgekeurd voor gebruik. Voorzitter Ursula van der Leyen van de Europese Commissie liet donderdag weten dat het vaccineren in heel de Europese Unie op 27, 28 en 29 december gaat beginnen.

Het ministerie van Volksgezondheid kon donderdag nog niet aangeven of Nederland ook dit jaar nog van start kan gaan. Het vaccineren zal gaan gebeuren door de GGD. Zodra het vaccin beschikbaar is zullen eerst zorgmedewerkers worden ingeënt die in nauw contact staan met kwetsbaren. De GGD Hollands Midden zegt klaar te zijn voor deze operatie. Wanneer de eerste mensen in de regio gevaccineerd kunnen worden, kan een woordvoerder nog niet zeggen. 'Wij zijn nog steeds in afwachting van de formele opdracht van het ministerie van VWS. Als we precies weten hoe en wat kunnen we de puntjes op de i zetten.'

Vijf prikkers

Het vaccineren van de mensen komt voor de GGD naast het testen op het coronavirus en het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Volgens de organisatie is dit geen probleem. 'De eerste ronde bestaat uit ongeveer 11.000 zorgprofessionals die ingeënt moeten worden. Dat betekent dat we rond de 500 mensen per dag moeten prikken. Met vijf prikkers komen we dan rond. Dus dat gaat zeker lukken. Uiteraard is er ook personeel omheen nodig, maar ook die mensen hebben we.'

De woordvoerder vertelt dat pas als iedereen in Nederland gevaccineerd mag worden er extra mensen nodig zijn. 'Dan is de uitdaging wel echt groot, en hebben we veel extra personeel nodig. We zijn wel al in gesprek met partijen om ons daarbij te ondersteunen. Ook daar zijn de voorbereidingen dus in volle gang.'

LEES OOK: