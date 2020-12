Stelende butler krijgt in hoger beroep zwaardere straf

De voormalig butler van hotel Huis ter Duin in Noordwijk heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 28 maanden gekregen, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. In eerste instantie had de rechter Marcel J. tot een celstraf van twee jaar veroordeeld, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet de man een bedrag van ruim 153.000 euro terugbetalen.

De man werkte in het Noordwijkse hotel als een soort butler. Tijdens zijn werk haalde J. waardevolle sieraden uit de kluis van het hotel en verkocht deze. In 2016 liep hij tegen de lamp toen een vriend van hem gestolen diamanten te koop aanbood bij een juwelier in Amsterdam. Die juwelier had in de gaten dat de zaak niet klopte en sloeg alarm.

J. heeft toegegeven dat hij sieraden van de directrice en een echtpaar uit de kluis haalde en ze naar een juwelier in België bracht. Daar liet hij de diamanten in de sieraden vervangen door nepdiamanten, zogenoemde zirkonia’s. De sieraden bracht hij terug naar Huis ter Duin, maar zonder de kostbare diamanten.

Diamanten trouwring

In eerste instantie werd de ex-butler veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie ging tegen dit vonnis in hoger beroep. Het OM was het er niet mee eens dat J. vrijgesproken werd van de diefstal van twee ringen, waaronder een diamanten trouwring. Ook vond de rechter het witwassen van de juwelen met een waarde van meer dan 900.000 euro niet bewezen.

Het gerechtshof vond net als het OM dat J. ook in deze gevallen schuldig is. Vandaar dat de ex-butler in hoger beroep een hogere straf kreeg opgelegd, namelijk een celstraf van 28 maanden. De officier van justitie had twee weken geleden een celstraf van 30 maanden geëist. Van deze straf is een jaar voorwaardelijk, dit was ook de eis van de officier.

