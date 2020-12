Dick Advocaat begon trainerscarrière in Pijnacker: 'Toen was hij al kaal'

In het programma Bestemming Pijnacker-Nootdorp gaat presentator Bas Muijs op onderzoek uit in Pijnacker-Nootdorp. De geboren en getogen Hagenees kijkt hoe het leven is aan de andere kant van de A4. Een van de plekken die hij bezoekt is voetbalclub DSVP, waarin hij met oudgedienden terugblikt op de tijd dat Dick Advocaat trainer was bij de club. Het programma is zaterdag om 17.00 uur te zien op TV West en wordt ieder uur herhaald.

Dick Advocaat bij DSVP | Foto: Jan Wenteler/DSVP

Advocaat werd in 1983 trainer bij DSVP. Onder zijn leiding promoveerde DSVP van de 4e naar de 2e klasse. 'Toen hij hier kwam, hebben we 67 wedstrijden achter elkaar niet verloren', blikt Floor Vijfhuizen terug. De DSVP'er was de eerste spits in Advocaats trainerscarrière. 'Landelijk gezien is dat nog steeds een record en daar is DSVP best een beetje trots op', zegt Jan Wenteler die sinds 1948 lid is van de club. Vijfhuizen: 'We hebben het niet slecht gedaan toch?'

'Hij kon goed mensen benaderen'

De oudgedienden zitten aan tafel in de kantine van de club. Voor hen liggen boeken vol krantenknipsels. 'Kijk zo kaal was hij toen ook al', zegt een van hen lachend. 'Als ik nu op tv kijk en ik zie hem wandelen, dan denk ik: hij loopt nog precies hetzelfde. Het zijn dezelfde bewegingen als ie toen ook deed.' Leen den Hoedt, DSVP-secretaris in 1983, vult hem aan: 'Hij kon mensen goed benaderen. De een moet je een schop geven, de ander over zijn bol aaien.'

Of hij nog een keer wordt uitgenodigd bij de club? 'We zijn in het geheim ergens mee bezig, dus komt nog wel', zegt Vijfhuizen geheimzinnig.

LEES OOK: Dick Advocaat stopt volgend jaar als trainer bij Feyenoord