Is het ontruimen van huizen vanwege Cobra's in een emmer water overdreven?

In Waddinxveen werden deze week drie huizen ontruimd vanwege de vondst van zes Cobra's in een emmer water. Silvia, de moeder van de man (20) van wie het zware vuurwerk was, heeft zo haar twijfels of het allemaal wel zo gevaarlijk was als de politie beweert. Explosievenexpert Thijs van Meegen: 'De kracht van de explosie van een Cobra is vergelijkbaar met die van een handgranaat.'

De zes Cobra's - illegaal knalvuurwerk - lagen al een paar maanden in de schuur. 'Ik denk dat mijn zoon ze zelf ook vergeten was', vertelt Silvia donderdag, als we haar spreken bij de buurvrouw. Totdat haar zoon dinsdag een appje krijgt van de vriend die hem het vuurwerk heeft gegeven.

In het berichtje staat dat hij in de politiewagen zit en dat hij de Cobra's in het water moet gooien. De jongen pakt de schoonmaakemmer van zijn moeder, vult die, haalt het vuurwerk uit de schuur, gooit de Cobra's erin en zet de emmer in de badkamer. Niemand ziet er het gevaar van in. Volgens de politie is het levensgevaarlijk door het gas dat kan ontstaan.

Vuurwerk met blote handen vasthouden

Agenten zetten het huis af en ook twee andere woningen moeten ontruimd worden. Silvia en haar gezin worden opgevangen door de overburen. Buurvrouw Olga vertelt dat ze binnen moesten blijven en vanwege het explosiegevaar weg moesten gaan bij de ramen. Ook zij vraagt zich af: 'Is dit niet een beetje aangedikt?'

Hun twijfels worden versterkt omdat Silvia er later achter komt dat een agent het vuurwerk gewoon met zijn blote handen uit het water heeft gehaald en in een zakje heeft meegenomen. 'Ik vroeg nog: moet ik mijn badkamer nu luchten, vanwege die gasbel?', vertelt Silvia. 'Toen begonnen de agenten te lachen.'

Volgens de politie kan de jongen mogelijk nog een straf tegemoet zien. Zijn moeder is niet van plan om hem nog eens extra straf te geven.

Vergelijking met handgranaat

Explosievenexpert Thijs van Meegen legt in het TV West Nieuws uit hoe gevaarlijk een Cobra in het water is. 'Het flitskruit in de Cobra reageert op het water: er ontstaat waterstofgas, dat is zeer ontvlambaar. Als het fout was gegaan, was er een steekvlam vrijgekomen.'

Hoe krachtig de explosie van een Cobra is? Van Meegen stelt dat die gelijk is aan die van een handgranaat. 'En als één Cobra door de steekvlam van het waterstofgas ontploft, dan gaat de rest ook. De kracht lijkt op die van een gasexplosie. Alle ramen liggen eruit en binnen is alles verwoest.'

'Instabiel en levensgevaarlijk'

'Doordat het vuurwerk nat is geweest, is het instabiel geworden en levensgevaarlijk', vervolgt Van Meegen. 'Dat geldt voor al het vuurwerk', voegt hij daaraan toe. 'De lont kan volledig aanschieten en sneller afgaan. Dus: nooit opgedroogd vuurwerk afsteken', waarschuwt hij.