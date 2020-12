ADO Den Haag ziet Ajax na openingstreffer direct opnieuw scoren (0-2)

Volg de wedstrijd via 89.3 Radio West en dit liveblog. Verslaggever Jim van der Deijl verzorgt het commentaar bij het duel.

Scoreverloop ADO Den Haag - Ajax: 0-2

20. 0-1 Tadic

22. 0-2 Huntelaar

Opstelling ADO (5-3-2): Koopmans; Van Ewijk, Amofa, Del Fabro, Kemper, Faye; De Boer, Besuijen, Pascu; Kramer, Ould-Chikh

Opstelling Ajax (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico, Klaassen, Labyad, Gravenberg; Antony, Huntelaar, Tadic

Gele kaarten: -

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Nijhuis

22. DOELPUNT AJAX

En het is ook meteen 0-2. Huntelaar kopt op aangeven van Blind via de handen van Koopmans raak. Ajax verdubbelt vlak na de openingstreffer de marge.

20. DOELPUNT AJAX

Van Ewijk en Amofa zijn Tadic kwijt. De Amsterdamse aanvoerder schuift vrij eenvoudig een voorzet van Klaiber binnen. Het is 0-1 voor Ajax.

14. Overtreding?

Besuijen wordt diepgestuurd, maar de speler van ADO wordt gehinderd door Blind. De Ajacied haalt 'm onderuit, maar Nijhuis ziet er geen overtreding in.

11. Kopbal Ajax

De eerste mogelijkheid is voor Huntelaar. De spits knikt de bal naast uit een corner.

1. AFTRAP

De 'wedstrijd van het jaar' is begonnen. Kan ADO Den Haag vanmiddag voor een stunt zorgen tegen Ajax?

Voor de wedstrijd - Kerstsfeer en spandoeken

Er is toch wat sfeer in het Cars Jeans Stadion | Foto: Soccrates Images

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Jamal Amofa maakt bij ADO Den Haag zijn officiële basisdebuut. Ruud Brood heeft gekozen voor een 5-3-2-opstelling. Ricardo Kishna zit op de bank. Twee wedstrijden in een week spelen, is nog niet verantwoord. De aanvaller richt zijn pijlen op het laatste duel van dit kalenderjaar, aanstaande woensdag tegen PEC Zwolle.

Ajax begint zonder Quincy Promes. De aanvaller zit wel bij de selectie maar start op de bank. Promes werd afgelopen zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de aanvaller onder meer zeer ernstig knieletsel op.

Hij werd dinsdag weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. Promes ontkent iedere betrokkenheid en hervatte donderdag na gesprekken met de directie van Ajax en trainer Erik ten Hag weer de training.

Voor de wedstrijd - Bekerloting

Zaterdagavond was de bekerloting voor de achtste finales van de KNVB Beker. ADO Den Haag werd door Sjaak Polak gekoppeld aan Vitesse, de huidige nummer vier van de eredivisie. De Haagse equipe gaat op 19, 20 of 21 januari op bezoek in Arnhem. De definitieve datum van het duel wordt later bepaald.

Voor de wedstrijd - Gesprek met Heini Otto

ADO Den Haag tegen Ajax, het is en blijft een bijzondere wedstrijd voor Heini Otto. Waar de geboren Amsterdammer vroeger nog in de piek van de kerstboom van Co stond, is hij tegenwoordig in dienst bij Ajax. Hij vermoedt dat de huidige koploper van de eredivisie niet zomaar even wint, zei hij zaterdag in Radio West Sport.

'Ik verwacht een strijd op dat lekkere gras. Ajax zit in een lastige periode met de uitschakeling in de Champions League en een moeizame bekerwedstrijd tegen Utrecht. Ook in Den Haag gaat Ajax het lastig krijgen, want het is een wedstijd die altijd leeft, zowel met als zonder publiek. Ruud Brood begon natuurlijk met die 6-0 nederlaag op bezoek bij Sparta. Dat gun je niemand. Maar drie punten uit de laatste drie wedstrijden is prima.'

Voor de wedstrijd - Historie en cijfers

ADO won 11 van de 46 thuisduels met Ajax, in 2011 voor het laatst. Ajax won 25 keer, zo ook vorig seizoen: 0-2.

ADO boekte dit seizoen maar één zege en speelde in zijn laatste drie duels met 1-1 gelijk. Ricardo Kishna maakte in februari 2014 zijn eredivisiedebuut bij Ajax.

Voor de wedstrijd - Voorbeschouwing

Het verschil tussen ADO Den Haag en Ajax is op de ranglijst aanzienlijk. De Amsterdammers hebben in de eerste twaalf wedstrijden al dertig punten vergaard en 47 doelpunten gemaakt. Dat is bijna goed voor een gemiddelde van vier per wedstrijd. De Haagse club treft een ploeg in vorm. 'Wij moeten ons niet bij voorbaat neerleggen bij een nederlaag omdat de koploper toevallig langskomt', aldus trainer Ruud Brood.

'Ik denk dat je een tegenstander tegenover je krijgt die momenteel het beste voetbal in de eredivisie speelt, dat staat buiten kijf. Ajax is heel technisch en voert een hoog tempo, daar moeten wij op voorbereid zijn’, vervolgt Brood, die zijn ploeg iets gaat aanpassen aan de tegenstander.