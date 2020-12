'Het is een verloren seizoen': ijshockeyclub HIJS zegt competitie af

'Het is een verloren seizoen', zegt HIJS-voorzitter Harry Vlaardingerbroek. De financiële en organisatorische risico's zijn te groot voor de ijshockeyclubs. 'Er mag voorlopig geen publiek komen, we hebben geen horeca-inkomsten en we kunnen niet trainen. Misschien wel vanaf februari, maar dan hebben we geen tijd meer voor een serieuze competitie.'

Vorige week kwam er een mogelijke verruiming voor de topsport van deze COVID-19 maatregelen door de overheid. De BeNe League werd als topcompetitie aangemerkt en dat betekende dat ijshockeywedstrijden en trainingen zijn toegestaan onder een strikt geldend protocol. 'Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we aan teveel eisen moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld twee keer per week testen. Maar dat is veel te kostbaar.'

Niet realistisch

De vijf Nederlandse clubs hebben het protocol uitvoerig bestudeerd en moeten helaas constateren dat het niet realistisch is om nog een fatsoenlijke verantwoorde competitie te gaan spelen. De clubs vinden het bijzonder jammer dit te moeten besluiten. Alle clubs zouden graag wedstrijden willen spelen, maar dan wel in een verantwoorde financiële en organisatorische omgeving. 'Maar volgend jaar gaan we zeker weer beginnen', aldus Vlaardingerbroek.