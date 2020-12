Haagse Vrouwenacademie moet zelfstandigheid van vrouwen vergroten

In Den Haag komt een Vrouwenacademie. Het doel van de academie is om vrouwen te begeleiden naar opleiding of werk. Dat moet de economische zelfstandigheid van vrouwen in de stad vergroten. Ook wil Den Haag straatintimidatie aanpakken.

Het plan staat in de vrouwemancipatienota 'Gelijke kansen voor Haagse vrouwen', die wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) donderdag heeft gepresenteerd. In de nota staan voorstellen waarmee Van Alphen de positie van vrouwen in de stad wil verbeteren.

Een van zijn ambities is de economische zelfstandigheid van vrouwen te verbeteren door ze aan het werk te helpen. 'Economische zelfstandigheid is een belangrijke factor in het terugdringen van armoede en het bevorderen van zelfvertrouwen en onafhankelijkheid', schrijft Van Alphen in zijn nota. 'Als resultaat willen we een stijging van het aandeel economisch zelfstandige vrouwen in Den Haag van 52 procent naar het landelijke percentage van 55 procent.' Van de Haagse mannen is 66 procent economisch zelfstandig.

Arbeidsmarkt

Om dat voor elkaar te krijgen gaat Den Haag een Vrouwenacademie opzetten. Van Alphen: 'Met de Vrouwenacademie zetten we in op opleidingen voor vrouwen en toestroom naar de arbeidsmarkt.' De wethouder wil via de Vrouwenacademie binnen drie jaar tijd ruim driehonderd vrouwen op een opleiding krijgen of aan het werk helpen.

Daarnaast heeft Van Alphen plannen om de weerbaarheid van vrouwen te vergroten. Thuis en online, maar ook op straat. 'De protesten van juli 2020 op de boulevard van Scheveningen tegen intimidatie van vrouwen laten zien dat aandacht voor dit fenomeen hard nodig is', schrijft Van Alphen in zijn nota. 'Honderden mensen protesteerden tegen overlast en intimidatie die zij ervaren op straat.'

Straatintimidatie

Het stadsbestuur heeft overwogen om een verbod op straatintimidatie af te kondigen, maar is daarvan afgestapt. 'Handhaven is een probleem. Directe vervolging (zonder aangifte) door opsporingsambtenaren is slechts mogelijk bij betrappen op heterdaad. Dat gebeurt zelden', aldus Van Alphen.

Den Haag kijkt voor de oplossing naar de rijksoverheid die landelijke kaders zou moeten stellen. 'De gemeentelijke aanpak van seksuele intimidatie zal zich vooral richten op preventie, educatie en voorlichting', stelt Van Alphen. Ook is er een bewonersonderzoek gestart naar straatintimidatie en met de resultaten van het onderzoek maakt de gemeente volgend jaar een plan van aanpak.