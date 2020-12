Onderzoekers LUMC zoeken gebruikers voor speciale corona-app

Hij is al sinds april te krijgen in allerlei app-stores, maar toch zoeken onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar extra gebruikers van de COVID Radar. Een app waarmee ze met wetenschappelijk onderzoek inzicht en daarmee grip hopen te krijgen op de verspreiding van het coronavirus.

'We hebben in heel Nederland nu zo'n 11.000 gebruikers die de gegevens meer dan honderd keer hebben ingevuld', zegt arts-onderzoeker Willian van Dijk. Dat lijkt veel, maar dat valt tegen. 'Als we wetenschappelijke conclusies willen trekken, dan hebben we er meer nodig.' De COVID Radar is een andere app dan de CoronaMelder van de Rijksoverheid.

De gemeente Leiden begint daarom een speciale campagne om de app onder vooral jongeren onder de aandacht te brengen. 'Het LUMC zit in Leiden en we laten graag zien dat we een stad met wetenschap zijn', zegt wethouder Paul Dirkse (D66).

Vragenlijst

De COVID Radar werkt anoniem, maar om de app te kunnen gebruiken moet je wel wat zaken prijsgeven. Geslacht, leeftijdscategorie en de vier cijfers van de postcode moeten ingevuld worden. Vervolgens verschijnt er een korte lijst met vragen over eventuele klachten, en over je gedrag.

Wie alles invult, kan 'de radar' uiteindelijk bekijken. Dat is een kaart van Nederland met de gegevens van andere gebruikers. Je kunt zien of bij jou in de buurt veel mensen klachten hebben, maar ook hoe jouw gedrag zich verhoudt tot het gedrag van anderen.

Te weinig

Omdat er op dit moment niet genoeg mensen meedoen, zijn veel plekken op de kaart grijs. Er zijn te weinig gegevens bekend. 'In een regio moeten we minimaal honderd mensen hebben', zegt arts-onderzoeker Van Dijk.

Er zit in de app geen check of de ingevulde gegevens wel waar zijn. 'Maar we zijn geen domme jongens hoor', lacht Van Dijk. 'We hebben in ons onderzoek een systeem ingebouwd dat resultaten filtert als ze erg ongewoon zijn. Zo'n lijst wordt dan niet meegenomen in het uiteindelijke resultaat.'

Data

Blijft staan dat als er onvoldoende mensen zich nu alsnog aanmelden, de onderzoekers straks met een enorme bak data zitten waar ze wetenschappelijk niets mee kunnen. 'Ja, dat is mogelijk. Daarom zijn we blij met de campagne van de gemeente Leiden en we roepen iedereen op om de app te downloaden.'

