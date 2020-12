Tien jaar cel geëist tegen drugsdealer die handelde via darkweb

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tien jaar cel tegen een man uit Voorburg die wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel via het darkweb. Ook handelde de man in Encrochat-telefoons, die door vooral criminelen werden gebruikt voor afgeschermde communicatie. Donderdag stond de man voor de rechter.

De 41-jarige Voorburger werd in maart in samenwerking met het Duitse OM aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel via het darkweb. Hij verklaarde meteen dat de handel in versleutelde communicatie zijn dagelijkse werk was. Cruciaal bewijs bleek in zijn versleutelde telefoon te staan. Nadat in juli bekend werd dat de Encrochat was ontsleuteld, werd de Voorburger opnieuw aangehouden.

Uit de analyse van zijn telefoon bleek dat de man een verkoper was van Encrochat-telefoons. Het gebruik van versleutelde communicatie is niet verboden, maar wordt vaak gebruikt door criminelen. Het handelen in de toestellen wordt daarom ten laste gelegd als witwassen.

Opmerkelijk

De Voorburger had 450 contacten in zijn telefoon staan. Opmerkelijk, omdat deze telefoons normaal bedoeld zijn voor beperkte communicatie in een zo klein mogelijke kring. Gebruikers hebben vaak slechts een paar contacten, stelt het OM.

De verdachte verkocht de telefoons inclusief de dure abonnementen die erbij horen. De kosten voor een abonnement varieerden, maar het laatst genoemde bedrag was 525 euro. De man heeft volgens het OM in ieder geval 266 abonnementen verkocht, waar hij 139.650 euro aan verdiende.

Bitcoins

De Voorburger beheerde ook nog een vermogen van bijna honderd bitcoins, en zette voor anderen grote contante bedragen om in bitcoins. Ook wisselde hij via zijn eigen Encrochat-account informatie uit over tabletteermachines, stempels en grondstoffen, bestemd om anderen in staat te stellen xtc-pillen te produceren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.