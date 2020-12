Bloemetje voor Haagse sportvrijwilligers: 'Hebben acht verpleeghuizen verrast'

Bij tennisvereniging Hanenburg heeft de jeugd gewoon door kunnen spelen dankzij Janine Jansen, Tim Parry en Peter Bloemsma. 'Iedere woensdag, en soms ook op donderdag, gingen we lekker met ze tennissen', vertelt Tim, net nadat hij het boeket in ontvangst heeft genomen. 'Zonder ons komt de jongste jeugd niet zo snel naar de baan. Nu wel, en dat is hartstikke gaaf', voegt Peter toe. En dat zien ook de ouders van de kinderen. 'Laatst kwam een moeder met chocolaatjes. Dat is helemaal niet nodig, maar het is wel leuk en wordt gewaardeerd', besluit Janine.

Van tennis, naar voetbal. Tijdens het paasweekend heeft de A-selectie van voetbalvereniging HBS een ontbijtje bezorgd bij 65-plussers. 'Het was dankbaar werk', vindt eerste elftal-speler Niels van Pelt. 'Aan het begin van de coronatijd waren veel mensen eenzaam. Dus dit was een lichtpuntje voor hen.'

Michiel Gorsse en Tamara Jaspers hebben de boel draaiende gehouden bij HAAG Atletiek. 'Wij doen het niet samen, wij tweeën zijn slechts een kleine afvaardiging. Dus ook voor de rest is dit bloemetje', vindt Tamara, die de bloemen een mooi plekje gaat geven.Voetbalvereniging Loosduinen heeft acht verzorgingshuizen in de wijk verrast met cadeaus en bloemen. 'Eén van onze trainers kwam met het idee om met de jeugd iets te doen voor de ouderen die in quarantaine zaten', blikt Colinda Pauw terug. En de reacties? 'Heel dankbaar dat we aan ze dachten. En wij werden er ook heel blij van.'

Eric Mol en Annemieke Kraaijenbrink zijn de drijvende krachten bij Die Haghe geweest tijdens de eerste golf. De twee bestuursleden worden op het korfbalveld verrast door Pim met de attentie. 'Er kwam veel uitzoekwerk bij kijken voor hoe we het konden oppakken, we hebben looproutes gemaakt', legt Annemieke uit.

'In de tijd dat niemand naar buiten mocht, hebben we virtuele lessen gegeven', zegt Dino Jansen van zwaardvechtkunstvereniging Baek Ho Dojang. Ook hij krijgt een bloemetje van Pim, net als streetsportcoaches Hamza Boukhari en Sylvana den Boer. Op de verschillende playgrounds in Den Haag organiseren zij balsportactiviteiten. 'Zo proberen we zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen', licht Hamza toe.

En ook scheidsrechters mogen niet vergeten worden. Het laatste boeket is voor Jan Ter Harmsel, voetbalarbiter in zijn vrije tijd. Maar in 2020 hanteert de Hagenaar maar weinig de fluit. 'Ik heb webinars gegeven en heb een scheidsrechterswebsite waar ik uitleg geef over spelregels en hoe je als scheidsrechter fit kunt blijven.' Ook voor Jan een bloemetje. 'Heel leuk, dank je wel.'

