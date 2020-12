Leiden wil nog zes jaar Henri Lenferink als burgemeester

De raad stemde in met het voorstel van de vertrouwenscommissie die de burgervader omschreef als: 'een zeer ervaren, gedreven en betrokken bestuurder en een burgemeester met hart voor zijn stad en inwoners'. Lenferink is sinds 2003 burgemeester van Leiden, De PvdA-politicus werd in 2003 gekozen in een referendum. Hij mag zich officieel de langstzittende burgemeester van Nederland noemen.

De 63-jarige Lenferink reageerde verheugd: 'Ik ben natuurlijk erg bij met het besluit van de raad. Ik vervul het burgemeesterschap van Leiden al vele jaren met veel plezier en in die jaren ben ik erg van Leiden en de Leidenaren gaan houden. Ik blijf mij graag ook de komende jaren inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze stad.'

De voordracht moet bekrachtigd worden

Formeel heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de voordracht tot herbenoeming. Via de commissaris van de koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) moet de voordracht bekrachtigd worden. Dat laatste is een formaliteit die in de komende weken zal geschieden. De herbenoeming gaat in op 15 mei 2021 en is voor een periode van zes jaar