Bloemenveiling Royal FloraHolland heeft minder last van tweede lockdown, maar vreest voor Brexit

Bloemveiling Royal FloraHolland heeft minder last van de tweede lockdown dan verwacht, dat vertelt perswoordvoerder Michel van Schie bij West Wordt Wakker. In maart waren de gevolgen van de eerste lockdown voor de Nederlandse bloemenhandelaren enorm.

Waar in maart de situatie nog als 'dramatisch' werd omschreven, lijkt de rust nu te zijn wedergekeerd bij de bloemensector. Toen de eerste lockdown inging daalden de prijzen met maar liefst tachtig procent. Ook werden enorme hoeveelheden voorraad vernietigd omdat de verkoop nagenoeg stillag. Dat is dit keer anders, vertelt Van Schie.

'We merken het natuurlijk wel, maar zeker niet in de mate waarin dat in het voorjaar het geval was', legt Van Schie uit. 'Het is niet vergelijkbaar met de eerste lockdown. Mensen blijven toch gewoon bloemen kopen, en bloemisten mogen buiten hun waar aanbieden. Er zijn ook veel mogelijkheden om bloemen online te bestellen en te laten bezorgen. We zijn er nu ook beter op voorbereid dan dat we in maart waren.'

Brexit

De zorgen voor de toekomst van de bloemensector zijn nu vooral bij het thema Brexit ondergebracht. Volgens Van Schie kan Brexit 'een aanzienlijke impact hebben op de handel in bloemen en planten'. Als er een harde Brexit komt, zorgt dat in het meest sombere scenario voor 20 procent verlies. Van Schie: 'Op een export van 850 miljoen euro is dat erg stevig. Voor de Engelsen worden de bloemen dan een stuk duurder, en dat heeft gevolgen voor de kwekers hier.'