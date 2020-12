OM over Voorburger Piet S.: 'We zien in hem een eindbaas, een spin in het web.'

Veteraan in het criminele circuit Piet S. (64) uit Voorburg gaf leiding aan een wereldwijde organisatie die op grote schaal handelde in cocaïne, denkt het Openbaar Ministerie (OM) 'We zien in Piet S. een eindbaas', zei de officier van justitie vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting tegen S. De Voorburger was lange tijd ongrijpbaar maar kon uiteindelijk aangehouden worden mede dankzij berichten van de gekraakte telefoondienst Encrochat.

Justitie startte eind 2016 het onderzoek, met de naam Taxus, naar S. Hij zou aan de touwtjes trekken van een groot internationaal netwerk dat zich bezig zou houden met drugshandel via Spaanse havens vanuit Zuid-Amerika. De Voorburger bleek lastig te onderzoeken. Justitie spreekt van een vaste gedisciplineerde kern rondom S. 'Waarbij hij aan de touwtjes trok'.

Hoewel S. op papier geen inkomsten had, reed hij in dure auto's, reisde naar Dubai, Zuid-Amerika en woonde een gedeelte van het jaar in Spanje waar hij zich veilig waande. Juist in dat land liep sinds 2018 een onderzoek naar hem en zijn organisatie, waar ook zijn zoon Freddy S. bij betrokken zou zijn.

Wie is Piet S.? De Voorburger met de bijnaam 'De Dikke' loopt al 40 jaar mee in het criminele circuit. Hij werd eerder veroordeeld voor handel in hasj en XTC. Ook werd hij in verband gebracht met andere grote namen als Cor van Hout en Sam Klepper. Justitie beschrijft S. als een man 'waar door andere criminelen serieus rekening mee gehouden moest worden'.

Grote actie

Op 10 september leidde de gezamenlijke onderzoeken van Nederland en Spanje tot grote gecoördineerde acties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Daarbij werden drugs, grote geldbedragen en vuurwapens in beslag genomen. In totaal werden achttien personen aangehouden. Vrijdag staan twaalf van hen op zitting, twee anderen zijn inmiddels op vrije voeten.

Belangrijk bewijs voor het OM zijn de gekraakte berichten van de dienst Encrochat, een beveiligde berichtendienst via speciale telefoons. 'De organisatie waande zich veilig achter de muur van Encrochat, maar die muur werd gesloopt', zei de officier van justitie. Het OM is nog bezig om al de berichten te onderzoeken en sluit daarom nieuwe aanhoudingen niet uit.

S. niet aanwezig

Piet S. was vrijdag zelf niet aanwezig, ook zijn advocaten lieten verstek gaan. S. zit vast in Rotterdam, hij blijft in de cel tot de volgende zitting over drie maanden op 15 maart.